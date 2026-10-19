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Gobierno de Milei impulsa plan de retiro voluntario para empleados públicos entre acusaciones de "despido extorsivo"

El decreto 1203/26 establece un periodo de adhesión desde el 1 hasta el 30 de noviembre, con posibilidad de ampliación. Los empleados argentinos que se acojan recibirán gratificaciones especiales de egreso.

El programa contempla diferentes gratificaciones según edad y antigüedad, excluyendo a ciertos grupos. Foto: AFP.
El programa contempla diferentes gratificaciones según edad y antigüedad, excluyendo a ciertos grupos. Foto: AFP.
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El Gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la administración pública. La medida espera eliminar 20.000 nuevos puestos de trabajo, los cuales se sumarán a los 77.000 ya suprimidos durante el presente mandato.

El nuevo régimen, oficializado a través del decreto 1203/26, con las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contará con un periodo de adhesión desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2026, con la posibilidad de una ampliación de 30 días.

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"Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos", escribió Sturzenegger en X respecto al programa que comprende diferentes planes de pago y montos según la edad y antigüedad de los empleados.

Según detalla el decreto, el personal que acceda al régimen percibirá una gratificación única extraordinaria de egreso o una gratificación mensual extraordinaria de egreso, sin afectar su liquidación final. Además, el ministro indicó que "para evitar una puerta giratoria, quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente)”

Sin embargo, ante este nuevo plan de retiro, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una marcha de rechazo y acusó de no tratarse de algo voluntario, sino de un despido extorsivo.

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Tres grupos de retiro

Cabe indicar que existen tres grupos que podrán adherirse a la presente medida, según detalló Clarín. Dentro del primer lugar se encuentran las mujeres a partir de los 58 años y hombres a partir de los 63, que no cuenten con aportes jubilatarios suficientes. En segundo lugar, mujeres entre 58 y 64 años, y hombres entre 63 y 64, con un mínimo de 30 años de aportes jubilatorios.

Por último, el tercer grupo cuenta con la opción para las mujeres que tengan de 57 años en adelante y hombres desde los 62. Los detalles en el anexo del decreto publicado indican que, según el grupo al que pertenezca, corresponderán diversas gratificaciones.

Quedan expresamente excluidos de esta modalidad los efectivos en actividad o retirados de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad, así como los miembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Además, no será aplicable el beneficio para aquellos agentes que afronten un proceso penal por delitos contra la Administración Pública, posean un sumario administrativo en trámite, hayan comenzado sus trámites de jubilación o retiro por invalidez, o hayan presentado la renuncia a su puesto.

De igual manera, la restricción alcanza a los integrantes de los cuerpos nacionales de orquestas, coros y ballet, al igual que al personal docente o civil que preste servicios en el extranjero. Tampoco podrán sumarse quienes pasen a situación de disponibilidad durante la vigencia del programa, y aquellos que ejerzan fueros sindicales deberán formalizar antes su renuncia.

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