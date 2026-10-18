Un sacerdote muere en Ecuador tras caerle encima una cruz durante una misa transmitida en directo
El accidente ocurrió en plena ceremonia, cuando la cruz se desprendió y golpeó al religioso en la cabeza. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, falleció en el lugar.
El sacerdote Patricio Sánchez Molinari falleció el último sábado 17 de octubre en Guayaquil, Ecuador, después de que una gran cruz de madera cayera sobre él mientras celebraba una misa. La ceremonia religiosa se transmitía en directo por redes sociales y el accidente quedó registrado en video.
El religioso se encontraba frente al altar cuando la estructura, que tenía una representación de Jesús crucificado y estaba colgada en la pared, se desprendió y lo golpeó en la cabeza. El hecho ocurrió en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en el centro-sur de la ciudad ecuatoriana.
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Comunicado
¿Cómo ocurrió el accidente durante la misa en Guayaquil?
El accidente sucedió cuando Sánchez Molinari se encontraba a mitad de la ceremonia religiosa. Tras el impacto, varias mujeres que participaban en la misa se acercaron para auxiliarlo, mientras que en la grabación se escucha a los asistentes pedir que llamaran a una ambulancia.
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Pese a los intentos de ayuda, el sacerdote falleció, según confirmó el arzobispo de Guayaquil y cardenal ecuatoriano, Luis Gerardo Cabrera, mediante un comunicado.
¿Quién era Patricio Sánchez Molinari, el sacerdote fallecido en Ecuador?
Sánchez Molinari pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en 1732. Además, estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde desarrollaba sus labores religiosas y pastorales en Guayaquil.
Tras conocerse su fallecimiento, otras iglesias y centros educativos católicos expresaron sus condolencias a los familiares y amigos del sacerdote.