¡Excelentes noticias para beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2025! Estas son las fechas y lugares para recoger tu Tarjeta Bienestar

Durante el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha observado un incremento en los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable del país. Esta expansión no solo incluye la continuidad de las iniciativas implementadas por Andrés Manuel López Obrador, sino que también se han incorporado nuevas propuestas, como la Beca Rita Cetina, que busca apoyar a sectores específicos de la sociedad.

El apoyo financiero está destinado, en su mayoría, a estudiantes de educación básica, tanto de primaria como de secundaria. Este incentivo monetario se otorgará de forma bimestral, con el objetivo de evitar que los jóvenes abandonen sus estudios.

¿Cuándo y donde se entregarán las Tarjetas Bienestar de la Beca Rita Cetina 2025?

El Gobierno Federal ha confirmado que los estudiantes de secundaria serán los beneficiarios iniciales de la Beca Rita Cetina. La distribución de las tarjetas se llevará a cabo en las instituciones educativas desde el 5 de febrero hasta el 28 de marzo.

El programa tiene como objetivo apoyar a cerca de 6 millones de estudiantes a nivel nacional, abarcando desde la educación primaria hasta la secundaria. A través de esta iniciativa, se otorgarán beneficios económicos con el fin de evitar la deserción escolar y fomentar la continuidad en sus estudios.

¿Habrá un doble pago de la Beca Rita Cetina 2025?

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina expresan su preocupación ante los retrasos en los depósitos del apoyo económico. Originalmente, se esperaba que el primer pago se realizara en enero, seguido de un segundo abono en marzo, dado que se trata de un apoyo bimestral. La incertidumbre sobre la posibilidad de recibir un doble depósito ha generado inquietud entre los beneficiarios, quienes buscan claridad sobre la situación actual de los pagos.

La beca está destinada a estudiantes de todos los niveles de educación básica, otorgando a cada beneficiario un apoyo económico de 1.900 pesos de forma bimestral. Además, aquellos que cursan la secundaria recibirán un adicional de 700 pesos, lo que representa un incentivo significativo para continuar con sus estudios.

Si se valida el pago correspondiente al bimestre de marzo, cada familia obtendrá un apoyo económico de 3.800 pesos. Además, si hay más estudiantes inscritos en la misma familia, se otorgará un monto adicional de 1.400 pesos por cada estudiante extra registrado.

¿Cómo verificar si fui aceptado en la Beca Rita Cetina 2025?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ha anunciado que los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán notificaciones directas de las autoridades correspondientes. Esta información se enviará a través del número de teléfono o del correo electrónico que los tutores de los estudiantes proporcionaron durante el proceso de registro.

Si no has recibido un correo de confirmación respecto a tu selección, no te alarmes. Tienes la opción de verificar los resultados directamente en tu institución educativa o a través del portal web de la Beca Benito Juárez. Para acceder a esta información, es necesario que ingreses tu número de folio o tu Clave Única de Registro de Población (CURP).