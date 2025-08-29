HOYSuscripcion LR Focus

Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Loterías y Sorteos

Resultados Gordito del Zodiaco Panamá hoy, 29 de agosto: transmisión por TVN para ver qué jugó, horario y premio mayor de la Lotería Nacional

TVN EN VIVO por YouTube | AQUÍ podrás verificar con tu billete los resultados del Gordito del Zodiaco hoy y consulta qué cayó en los 3 premios. La transmisión de la Lotería Nacional de Panamá irá por 3 canales de TV.

Este sorteo del Gordito del Zodiaco lleva el signo Leo.
Este sorteo del Gordito del Zodiaco lleva el signo Leo. | Foto: LNB

Que no se te pasen los resultados del Gordito del Zodiaco Panamá hoy, viernes 29 de agosto. Todos los números ganadores se publicarán en orden de importancia a las 3.00 p. m. de Ciudad de Panamá. Los derechos de televisación de la Lotería Nacional los tienen RPC, Telemetro y TVN.

Resultado Lotería Nacional de Panamá EN VIVO: números del Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto

13:33
29/8/2025

¿Cuántos premios tiene la Lotería Nacional de Panamá?

La Lotería Nacional de Panamá entrega 3 premios. La primera recompensa es la que brinda un mayor monto.

12:48
29/8/2025

¿En dónde ver la Lotería Nacional de Panamá por YouTube?

Los canales de YouTube de TVN (TVN Panamá) y Telemetro tienen permiso para transmitir la Lotería Nacional de Panamá por dicha red social.

12:09
29/8/2025

¿A qué hora salen los resultados de la Lotería Nacional de Panamá?

Los resultados de la Lotería Nacional de Panamá salen a las 3.00 p. m. de cada miércoles y domingo. Los números se publican de forma ordenada, es decir, primero sale el premio mayor.

11:29
29/8/2025

Gordito del Zodiaco EN VIVO: números del último sorteo

- Primer premio: 7 6 7 3 | Letras: A D C D | Serie: 6 | Folio: 16

- Segundo premio: 26

- Tercer premio: 97.

Si no tienes TV en casa, puedes acudir a las transmisiones por YouTube de TVN y Telemetro. Del mismo modo, en Instagram, la propia LNB pasa las imágenes. Las personas que ya compraron su billete deberán consultar si ganaron, ya que, con solo 2 balboas, hay posibilidad de adjudicarse 1.004.000 balboas.

Resultados Gordito del Zodiaco Panamá hoy, 29 de agosto

En las siguientes líneas encontrarás los resultados del Gordito del Zodiaco Panamá hoy:

  • Premio mayor:
  • Segundo premio:
  • Tercer premio:
Siguiente nota