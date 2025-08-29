Resultados Gordito del Zodiaco Panamá hoy, 29 de agosto: transmisión por TVN para ver qué jugó, horario y premio mayor de la Lotería Nacional
TVN EN VIVO por YouTube | AQUÍ podrás verificar con tu billete los resultados del Gordito del Zodiaco hoy y consulta qué cayó en los 3 premios. La transmisión de la Lotería Nacional de Panamá irá por 3 canales de TV.
Que no se te pasen los resultados del Gordito del Zodiaco Panamá hoy, viernes 29 de agosto. Todos los números ganadores se publicarán en orden de importancia a las 3.00 p. m. de Ciudad de Panamá. Los derechos de televisación de la Lotería Nacional los tienen RPC, Telemetro y TVN.
Resultado Lotería Nacional de Panamá EN VIVO: números del Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto
¿Cuántos premios tiene la Lotería Nacional de Panamá?
La Lotería Nacional de Panamá entrega 3 premios. La primera recompensa es la que brinda un mayor monto.
¿En dónde ver la Lotería Nacional de Panamá por YouTube?
Los canales de YouTube de TVN (TVN Panamá) y Telemetro tienen permiso para transmitir la Lotería Nacional de Panamá por dicha red social.
¿A qué hora salen los resultados de la Lotería Nacional de Panamá?
Los resultados de la Lotería Nacional de Panamá salen a las 3.00 p. m. de cada miércoles y domingo. Los números se publican de forma ordenada, es decir, primero sale el premio mayor.
Gordito del Zodiaco EN VIVO: números del último sorteo
- Primer premio: 7 6 7 3 | Letras: A D C D | Serie: 6 | Folio: 16
- Segundo premio: 26
- Tercer premio: 97.
Si no tienes TV en casa, puedes acudir a las transmisiones por YouTube de TVN y Telemetro. Del mismo modo, en Instagram, la propia LNB pasa las imágenes. Las personas que ya compraron su billete deberán consultar si ganaron, ya que, con solo 2 balboas, hay posibilidad de adjudicarse 1.004.000 balboas.
Resultados Gordito del Zodiaco Panamá hoy, 29 de agosto
En las siguientes líneas encontrarás los resultados del Gordito del Zodiaco Panamá hoy:
- Premio mayor:
- Segundo premio:
- Tercer premio: