Resultados Gordito del Zodiaco Panamá hoy, 29 de agosto: transmisión por TVN para ver qué jugó, horario y premio mayor de la Lotería Nacional

Este sorteo del Gordito del Zodiaco lleva el signo Leo. | Foto: LNB

Que no se te pasen los resultados del Gordito del Zodiaco Panamá hoy, viernes 29 de agosto. Todos los números ganadores se publicarán en orden de importancia a las 3.00 p. m. de Ciudad de Panamá. Los derechos de televisación de la Lotería Nacional los tienen RPC, Telemetro y TVN.

Resultado Lotería Nacional de Panamá EN VIVO: números del Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto 13:33 ¿Cuántos premios tiene la Lotería Nacional de Panamá? La Lotería Nacional de Panamá entrega 3 premios. La primera recompensa es la que brinda un mayor monto. 12:48 ¿En dónde ver la Lotería Nacional de Panamá por YouTube? Los canales de YouTube de TVN (TVN Panamá) y Telemetro tienen permiso para transmitir la Lotería Nacional de Panamá por dicha red social. 12:09 ¿A qué hora salen los resultados de la Lotería Nacional de Panamá? Los resultados de la Lotería Nacional de Panamá salen a las 3.00 p. m. de cada miércoles y domingo. Los números se publican de forma ordenada, es decir, primero sale el premio mayor. 11:29 Gordito del Zodiaco EN VIVO: números del último sorteo - Primer premio: 7 6 7 3 | Letras: A D C D | Serie: 6 | Folio: 16 - Segundo premio: 26 - Tercer premio: 97.

Si no tienes TV en casa, puedes acudir a las transmisiones por YouTube de TVN y Telemetro. Del mismo modo, en Instagram, la propia LNB pasa las imágenes. Las personas que ya compraron su billete deberán consultar si ganaron, ya que, con solo 2 balboas, hay posibilidad de adjudicarse 1.004.000 balboas.

Resultados Gordito del Zodiaco Panamá hoy, 29 de agosto

En las siguientes líneas encontrarás los resultados del Gordito del Zodiaco Panamá hoy: