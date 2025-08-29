Resultado Lotería Nacional de Panamá EN VIVO Telemetro: ver Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto, a qué hora sale y canal de TV

Por Telemetro puedes ver el resultado de la Lotería Nacional de Panamá a partir de las 3.00 p. m. | Foto: composición LR/Freepik

Por Telemetro puedes ver el resultado de la Lotería Nacional de Panamá a partir de las 3.00 p. m. | Foto: composición LR/Freepik

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de Panamá EN VIVO por Telemetro. Aún no se define el premio mayor del Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto. Cuando lleguen las 3.00 p. m., dará inicio la transmisión oficial por televisión, YouTube y Medcom GO. Para esta ocasión, el juego de azar lleva el signo Leo.

Resultado Lotería Nacional de Panamá EN VIVO: números del Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto 11:29 Gordito del Zodiaco EN VIVO: números del último sorteo - Primer premio: 7 6 7 3 | Letras: A D C D | Serie: 6 | Folio: 16 - Segundo premio: 26 - Tercer premio: 97.

Según la LNB, hay una recompensa de 1.004.000 balboas en juego. Además, la fracción vale 2 balboas. El sorteo del Gordito del Zodiaco, al igual que el resto de juegos, consta de tres premios, aunque solo el primero es el que exige letras, una serie y un folio. La República te trae el resultado de la Lotería Nacional de Panamá EN VIVO.

El resultado de la Lotería Nacional de Panamá aún no se ha definido. El Gordito del Zodiaco jugará de forma ordenada sus tres premios.