Resultado Lotería Nacional de Panamá EN VIVO Telemetro: ver Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto, a qué hora sale y canal de TV
En horas de la tarde saldrá el resultado de la Lotería Nacional de Panamá EN VIVO vía Telemetro por internet. Un solo billete del Gordito del Zodiaco puede hacerte ganar un premio de 1 millón de balboas este viernes.
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de Panamá EN VIVO por Telemetro. Aún no se define el premio mayor del Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto. Cuando lleguen las 3.00 p. m., dará inicio la transmisión oficial por televisión, YouTube y Medcom GO. Para esta ocasión, el juego de azar lleva el signo Leo.
- Primer premio: 7 6 7 3 | Letras: A D C D | Serie: 6 | Folio: 16
- Segundo premio: 26
- Tercer premio: 97.
Según la LNB, hay una recompensa de 1.004.000 balboas en juego. Además, la fracción vale 2 balboas. El sorteo del Gordito del Zodiaco, al igual que el resto de juegos, consta de tres premios, aunque solo el primero es el que exige letras, una serie y un folio. La República te trae el resultado de la Lotería Nacional de Panamá EN VIVO.
El resultado de la Lotería Nacional de Panamá aún no se ha definido. El Gordito del Zodiaco jugará de forma ordenada sus tres premios.
- Premio mayor: por anunciar / Letras: por anunciar / Serie: por anunciar / Folio: por anunciar
- Segundo premio: por anunciar
- Tercer premio: por anunciar.