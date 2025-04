Lotería Nacional de Panamá EN VIVO HOY, 8 de abril: consulta los números GANADORES del Lotto y Pega 3 vía TVN

Hoy, 8 de abril, la Lotería Nacional de Panamá te da una nueva oportunidad para ganar con los sorteos de Lotto y Pega 3. Los resultados serán transmitidos EN VIVO a las 8:00 p.m. por TVN y plataformas digitales, como Medcom GO, donde podrás seguir la transmisión desde cualquier dispositivo.

No pierdas la oportunidad de conocer los números ganadores del día y de participar en los emocionantes sorteos del Lotto y Pega 3. Estos sorteos ofrecen diversas formas de ganar, tanto en el Lotto como en el Pega 3, lo que aumenta las probabilidades de que te conviertas en el próximo afortunado ganador.

Lotto: -

- Pega 3: -

Sorteos de Lotto y Pega 3: cómo aumentar tus probabilidades de ganar

Para jugar al Lotto, debes elegir seis números entre un rango de 1 a 40. Si logras acertar en el orden exacto de los números sorteados, ganarás el premio mayor. Además, en el Pega 3 tienes diferentes modalidades, como la combinada o la exacta, que te permitirán diversificar tus jugadas y aumentar tus chances de obtener un premio. Conocer las reglas y estrategias de cada modalidad te ayudará a tomar decisiones más informadas al jugar.

¿Dónde ver los resultados de Lotto y Pega 3?

Los sorteos de Lotto y Pega 3 son transmitidos EN VIVO por TVN, RPC y otras plataformas digitales, lo que te garantiza que podrás ver los números ganadores en tiempo real. Así, no importa si estás en casa o en movimiento, siempre tendrás acceso a los resultados del día. Recuerda que los sorteos comienzan a las 8:00 p.m., por lo que no olvides estar atento a las transmisiones para no perderte ninguna oportunidad de ganar.