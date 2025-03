Lotería Nacional de Panamá EN VIVO: RESULTADOS de los números ganadores del Sorteo Dominical de este domingo 22 de marzo

Este domingo 22 de marzo, la emoción de la suerte volvió a apoderarse de Panamá con una nueva edición del Sorteo Dominical de la Lotería Nacional. Miles de apostadores estuvieron atentos a la transmisión en vivo a través de YouTube, Telemetro y Medcom Go, esperando ver caer sus números de la suerte.

El Sorteo Dominical es uno de los eventos más esperados de la semana en el país canalero, conocido por repartir grandes premios y generar expectativa en todos los rincones del país. Hoy, los resultados ya están disponibles para ser consultados en línea.

Primer premio: -

Letras: -

Serie: -

Folio: -

Segundo premio: -

- Tercer premio: -

Resultados en línea: consulta los números ganadores del domingo

Si no pudiste ver la transmisión en vivo, no te preocupes. Todos los resultados del Sorteo Dominical del 22 de marzo ya se encuentran disponibles en el canal oficial de YouTube de TVN y en las plataformas digitales de Medcom Go y Telemetro. Verificá tu billete y descubrí si la suerte te sonrió este domingo.

Tres chances de ganar: así funciona el Sorteo Dominical

El Sorteo Dominical brinda hasta tres oportunidades de llevarte un premio, dependiendo de la combinación de tu billete con los números extraídos. Este formato multiplica las posibilidades de ganar y lo convierte en uno de los sorteos más atractivos de la Lotería Nacional de Panamá. ¿Jugaste hoy? Entonces revisa ya los resultados.