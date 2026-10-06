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Corte del Santa obtiene primer lugar nacional en transferencia documental

La Corte del Santa transfirió 302 metros lineales de documentos y eliminó 198.5 metros lineales durante la jornada nacional de gestión archivística.

Corte del Santa obtiene primer lugar nacional en transferencia documental. Foto: difusión.
Corte del Santa obtiene primer lugar nacional en transferencia documental. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia del Santa obtuvo importantes resultados en la Jornada Nacional de Eliminación de Documentos Innecesarios y Transferencia Documental de los Archivos del Poder Judicial 2026, desarrollada los días 29 y 30 de setiembre, al alcanzar el primer lugar a nivel nacional en transferencia documental, con 302 metros lineales.

Este resultado reconoce el trabajo realizado por los servidores judiciales de nuestro Archivo Desconcentrado, en organizar, clasificar y transferir documentación que debe ser conservada, contribuyendo a una gestión archivística más eficiente y ordenada.

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Corte del Santa participa en jornada nacional de archivos del Poder Judicial | Del Santa | La República

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Asimismo, durante la jornada, nuestra Corte Superior alcanzó el segundo lugar a nivel nacional en eliminación de documentos, con 198.5 metros lineales.

La jornada nacional tuvo como finalidad fortalecer la gestión de los archivos del Poder Judicial, mediante la identificación y eliminación de documentación que cumplió su periodo de retención, así como la transferencia de aquella que debe continuar bajo custodia por su valor administrativo, jurídico, histórico o institucional.

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Estos resultados reflejan el compromiso del personal del archivo de la Corte del Santa con una gestión documental eficiente, que permite optimizar los espacios físicos destinados a los archivos y garantizar la adecuada conservación de los documentos que forman parte del acervo institucional.

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