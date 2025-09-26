Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 26 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo correspondiente a este viernes 26 de septiembre. En su mensaje, hizo énfasis en la importancia de mantener charlas significativas, dar inicio a nuevos proyectos y estar abiertos a recibir buenas noticias desde lugares inesperados.

Tras los recientes cambios energéticos, aseguró que esta jornada será determinante para tomar decisiones que influirán tanto en el ámbito laboral como en el sentimental. También instó a soltar el pasado, prestar atención a la intuición y mantenerse receptivos a lo positivo, un consejo que resuena con miles de sus seguidores en América Latina y Estados Unidos.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy viernes 26 de septiembre

