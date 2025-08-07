El peligroso rodaje de 'Roar', el filme que usó más de 100 leones y arriesgó la vida de su elenco

Este fue uno de los rodajes más peligrosos de la historia, incluyendo 70 ataques de felinos durante su grabación. | Foto: Composición LR / La Nación

Historias de rodajes de películas arduos hay muchas. Pero ninguna de ellas se compara a 'Roar', un filme de 1981 que contó con la presencia de 150 felinos salvajes en su set de grabación. El director y protagonista, Noel Marshall, pensó que sería buena idea juntar a más tantos animales no entrenados en una toma, saliendo perjudicado él y su familia, que aceptaron aparecer en el largometraje.

El resultado de grabar una película tan ambiciosa fueron 70 accidentes relacionados con las bestias. Desde caídas de animales que montaban hasta desfiguraciones faciales, todo lo que pudo salir en torno a los felinos se cumplió, catalogándola como uno de los rodajes más peligrosos del cine. Para colmo, la película no se estrenaría en Estados Unido hasta el 2015, debido a que juntar tantas fieras al mismo tiempo fue considerado ilegal.

¿Cómo inició la idea de 'Roar'?

Todo empezó en 1969, cuando Tippin Hedren estaba rodando 'Satan's Harvest', en 1969. Fue con su esposo de ese entonces, Noel Marshall, a un tour en Mozambique, donde se grababa el filme. En el camino, encontraron una casa abandonada que estaba habitada por al menos 30 leones salvajes. Esto los motivó a idear una historia que pudiera concientizar a la población de los peligros de la caza furtiva.

Así, consiguieron la financiación para que en 1976 iniciara la grabación de 'Roar'. En el elenco estaban el matrimonio como protagonistas, junto a su familia, Melanie Griffith y John y Jerry Marshall, quienes participarían con una constante cercanía a las fieras. Así, lo que fue planeado para un rodaje de seis meses y un presupuesto de 3 millones de dólares, se convirtió en un rodaje de cinco años, y alcanzando los 17 millones.

¿Que incidentes tuvo 'Roar' en su rodaje con los más de 100 leones que tenían?

Los problemas empezaron con las escenas de ferocidad. Las más de 100 fieras no entrenadas atacaban en serio, provocando la alarmante suma de 70 ataques registrados. Entre los más graves se encuentra el accidente que sufrió el director de fotografía Jan de Bont, donde su cuero cabelludo fue parcialmente arrancado por un león.

Los protagonistas tampoco estuvieron exentos de los ataques. Marshall sufrió de constantes ataques que lo llevaron a ser hospitalizado de una gangrena. Misma suerte corrió su esposa, a lo que se añade una rotura de pierna tras caer de un elefante, otro de los animales contratados para el filme. Finalmente, la hija de la actriz, Melanie Griffith, terminó en cirugía por una reconstrucción facial tras el zarpazo de un felino.

Las imágenes del rodaje muestran como las fieras interactuaban con los miembros del cast. Foto: La Nación.

¿Cómo fue el estreno de 'Roar' en cines?

Tras todo el caos, la película llegó solamente a unos países europeos, ya que organizaciones animalistas de Estados Unidos condenaban el uso de tantos animales en el set. La recaudación fue desastrosa: tan solo dos millones de dólares. Los riegos de la grabación llegaron a los espectadores, que se sentían reacios a ver como una familia era atacada por animales en cámara.

Finalmente, 'Roar' pudo estrenarse en Estados Unidos en el 2015, tras ser descubierta por James Shapiro, líder de una compañía que se dedica a reestrenar películas antiguas. Así, el filme encontró su espacio en las películas de culto, donde no solo reconocían las impresionantes imágenes de fieras interactuando entre sí, sino también la proeza que significó su rodaje.