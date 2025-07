Percy Galindo, un peruano de 56 años, vive en Miami desde hace dos años. En un inicio no se había planteado como objetivo residir en Estados Unidos. Sin embargo, las circunstancias lo llevaron a tomar esa decisión. Trabajó como voluntario en la Corte Superior del Colegio de Abogados en el Perú. Según sus propias palabras, su vocación siempre fue ayudar.

Al llegar a Estados Unidos, Percy tuvo que empezar desde cero. Ingresó como valet parking en una empresa dedicada a la organización de eventos en Miami. Su labor consistía en recoger los automóviles de los clientes y llevarlos al estacionamiento.

Una emergencia familiar llevó a Percy a EE. UU. y marcó un antes y después en su vida

Percy viajó a Estados Unidos a raíz de un hecho triste. Su suegra sufrió un aneurisma cerebral el 14 de febrero de 2023. Ese episodio hizo que su esposa viajara primero para cuidar de su madre. Durante ese tiempo, ella atravesó una fuerte depresión debido a la difícil situación que vivía. Por ello, Percy tuvo que viajar a Miami para apoyarla. En un inicio pensó que regresaría al Perú, pero tuvo que quedarse debido al estado de salud de su suegra.

"Fue como volver a nacer. No estábamos preparados. Rompió todos los esquemas e implicó un giro de 180 grados en nuestra vida. Sin embargo, gracias a nuestra versatilidad y dedicación, logramos adaptarnos al cambio", expresó Percy Galindo.

Percy llegó a EE. UU. con residencia legal y lucha por ejercer su profesión

"Yo estoy como residente. Aunque me intervengan en una redada de ICE, no pueden deportarme porque me encuentro en EE. UU. de manera legal. Es necesario venir con una estrategia, porque si llegas sin documentos, los empleos tienden a explotarte y no te pagan bien", afirmó Percy.

No obstante, Percy tuvo que dedicarse durante un tiempo a labores que nunca realizó en el Perú. "Cuando llegas a Estados Unidos, tienes que venir a lavar platos, limpiar baños y hacer lo que sea necesario. Aquí, ningún título que tengas en el Perú te sirve", expresó. Por ello, trabajó como valet parking en una empresa dedicada a la organización de eventos en Miami, donde se encargaba de llevar los vehículos de los clientes al estacionamiento.

Percy Galindo y su familia en EE. UU.

Mientras trabajaba, Percy realizó distintos trámites para validar su grado profesional en Estados Unidos. Según explicó, es necesario presentar los títulos y el bachillerato para que sean certificados. El primer paso es legalizarlos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; luego, en EE. UU., los validan y emiten un certificado. La entidad encargada compara los sílabos con los del país y, si faltan algunos cursos, deben completarse. "El proceso es bastante tedioso y costoso. No baja de US$15.000 o US$20.000. Yo estoy en proceso de que certifiquen mi profesión", afirmó.

Percy ejerce en estudio de migración en EE. UU. y busca apoyar a más inmigrantes con su fundación

Desde febrero de 2025, Percy Galindo trabaja en un estudio de abogados de migración llamado Rapid Immigration Solutions, en Miami, el cual brinda asesoría a personas inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Gracias al proceso de validación de su profesión, logró acceder a ese puesto. "Conseguí mi trabajo gracias a la recomendación de un amigo que ya trabajaba en un estudio de abogados. Él me informó sobre la oportunidad y, a través de esa referencia, pude unirme al equipo", relató Galindo.

La función de Rapid Immigration Solutions es gestionar casos de inmigración de clientes en Florida, brindar asesorías legales y elaborar reportes. Percy señala que el trabajo en el estudio es completamente virtual, con reuniones y trámites realizados en línea. "Yo estudié Derecho por vocación de servicio. Mi perfil está orientado a ayudar más que a lucrar. En Lima atendí varios casos de manera gratuita, y aquí no es la excepción", expresó. Además, comentó que está creando una fundación de apoyo al inmigrante llamada Sumbiz Community Immigration, la cual espera que se consolide adecuadamente y continúe brindando ayuda a quienes lo necesitan.