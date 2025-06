Un cliente mexicano fue expulsado de un restaurante buffet en Estados Unidos después de pasar tres horas comiendo y consumir múltiples platos. El hombre, identificado como Josue Jabib, defendió su derecho a seguir comiendo tras pagar US$30 por el acceso al buffet.

La publicación original tiene una antigüedad de dos meses; sin embargo, en estos últimos días ha generado más de 40 millones de vistas y miles de comentarios. Este suceso crea un debate sobre los límites en estos establecimientos.

"Pagué US$30, voy a comer lo que yo quiera"

En el video se observa que el protagonista cuenta que pagó US$30 para entrar al buffet y comer varias rondas de platos. No obstante, tiempo después, una mesera se acercó para pedirle que se retirara de la mesa. Su argumento era que había consumido una cantidad excesiva de alimentos.

"No me voy a retirar, voy a seguir comiendo. Vine a un buffet y pagué US$30", fue la respuesta del cliente. Además, Josué enfatizó que no existía un letrero que especificara cuántos platos se deben comer o cuánto es el tiempo de permanencia.

El desenlace: el cliente mexicano se retira tras hablar con el gerente

En otro video, el hombre explicó que decidió retirarse del restaurante después de conversar con el gerente. La petición era la misma: que se retirará del lugar. Aceptó hacerlo para evitar mayores conflictos. Sin embargo, tras la viralización del video, el gerente lo contactó para pedirle que lo eliminara a cambio de una compensación.

“Me dijeron que había durado más de tres horas. Les enseñé el ticket: duré una hora con 37 minutos. No iba a subir este video, pero el día de hoy el manager me buscó, que me iban a dar un crédito de 40 dólares, pero si borraba el video”, contó Josué en un nuevo video de TikTok.