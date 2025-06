Padre de niño de 2 años desaparecido en Nueva York fue hallado culpable por el asesinato de su hijo

En Nueva York las autoridades encontraron culpable al padre de Montrell Williams, niño de 2 años desaparecido desde hace un mes. La policía informó que Arius Williams enfrenta cargos por asesinato de segundo grado y dos cargos de homicidio involuntario en primer grado.

Según el reporte, los detalles de los delitos no han sido aclarados al momento.

Cámaras de seguridad captaron al padre cometiendo el delito

La policía de Nueva York declaró que el cadáver del niño fue encontrado cerca al puente Whitestone. Aunque los exámenes forenses no han confirmado la identidad del cuerpo, según las grabaciones de cámaras de seguridad se puede apreciar a Arius Williams cometiendo el delito.

El menor desapareció el 10 de mayo al estar junto a su padre en una festividad, al pasar el tiempo fuentes señalaron que ambos se ausentaron sin regresar al lugar.

¿Cuál fue la respuesta inicial de la policía ante este caso?

La misma noche del 10 de mayo, la madre contactó a las autoridades para reportar que aún no llegaba su hijo. La policía calificó la denuncia como violencia doméstica, por lo que su caso no fue derivado directamente a los detectives. El padre al no llevar a Montrell al horario establecido por el acuerdo de custodia, los familiares volvieron a llamar a la policía en reiteradas ocasiones sin éxito alguno.

Además, el sábado pasado, la madre declaró que confrontó a Arius luego de verlo en una calle de Manhattan. Al preguntar por el paradero del menor, el padre la amenazó con un cuchillo manifestando que había arrojado a Montrell al río Bronx, por lo que a la llegada de los agentes fue detenido.

Por otro lado, el Departamento de la Policía de Nueva York informó que su Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación por el manejo inicial y tardío del caso.