Hombre acusado de dispararle a un oficial de policía de EEUU se entregó después de atrincherarse en su casa durante casi 11 horas

Hagerstown, Maryland, fue el escenario de un tenso incidente que se prolongó por cerca de once horas, involucrando un reporte de violencia doméstica que escaló a un enfrentamiento armado. Daniel Matthew Anderson, de 40 años, un residente local, se entregó a las autoridades después de atrincherarse en su vivienda ubicada en el bloque 700 de Forest Drive.

El evento comenzó en la madrugada del 12 de junio de 2025, cuando agentes de la Policía de Hagerstown respondieron a una llamada de auxilio. La intervención policial derivó en un tiroteo que dejó a un oficial herido, lo que intensificó la operación. La prioridad principal de las fuerzas del orden se centró en asegurar la resolución pacífica del atrincheramiento.

Desarrollo del incidente en Hagerstown: del llamado de emergencia al atrincheramiento

La respuesta policial en Hagerstown se activó alrededor de las 5 de la mañana, ante un informe de agresión doméstica en la residencia de Daniel Matthew Anderson. Al arribar al lugar, los agentes localizaron a una mujer con signos evidentes de haber sido agredida, y constataron la presencia de dos menores ilesos dentro del inmueble. Tras poner a salvo a la mujer y a los niños en una ambulancia, los efectivos policiales intentaron establecer comunicación con Anderson, quien se negaba a abandonar su posición detrás de una puerta cerrada con llave.

La situación se tornó crítica cuando, al intentar un oficial forzar la entrada, Anderson disparó una escopeta a través de la puerta, alcanzando al agente en el bíceps. El impacto causó una hemorragia considerable, obligando a los oficiales a retirarse de la vivienda para buscar asistencia médica. El agente herido recibió atención inmediata de los paramédicos y fue trasladado con prontitud al Meritus Medical Center, donde se informó que su condición no ponía en riesgo su vida. La víctima de la agresión doméstica fue atendida y dada de alta del mismo centro hospitalario.

La respuesta coordinada y la negociación con Daniel Matthew Anderson

Tras el disparo al oficial, Daniel Matthew Anderson se atrincheró solo en su hogar, que forma parte de un dúplex. Las autoridades procedieron a establecer un perímetro de seguridad, bloqueando Forest Drive entre Charles Street y Prospect Avenue. La zona fue evacuada horas antes del desenlace, incluyendo a los residentes del dúplex adyacente. Para gestionar la compleja situación, se desplegó el Equipo de Respuesta Especial del Condado de Washington, y un dron policial sobrevoló el área para monitorear el desarrollo.

Un equipo de negociación de crisis asumió la tarea de comunicarse con Anderson, manteniendo conversaciones durante un lapso de ocho horas. Durante este período, aproximadamente a las 10:30 a.m., Anderson efectuó un segundo disparo dentro de la casa, aunque sin impactar en ningún objetivo. Finalmente, alrededor de las 4:35 p.m., el sospechoso salió de la vivienda y fue puesto bajo custodia sin incidentes ni lesiones adicionales.

Agradecimientos y el estado del oficial herido en Maryland

La Policía de Hagerstown emitió un comunicado tras la rendición de Anderson, expresando su gratitud a la comunidad por el apoyo recibido. Asimismo, extendió su agradecimiento a las diversas agencias que brindaron su respaldo en este operativo, incluyendo la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, la Policía Estatal de Maryland, el Departamento de Policía de Frederick City, el Departamento de Bomberos de Hagerstown, el Departamento de Servicios de Emergencia, la Policía Auxiliar y el Servicio de Rescate Comunitario.

Respecto al oficial herido, la Policía de Hagerstown optó por no revelar su identidad a petición propia. Se informó que se trata de un veterano con 19 años de servicio en el departamento. Alrededor de las 11 a.m. del 12 de junio, se comunicó que el agente había salido de cirugía y se recuperaba favorablemente en el hospital, rodeado por su familia y personal de la fuerza policial. Los cargos exactos contra Daniel Matthew Anderson no se especificaron de inmediato, pero se sabe que se encuentra bajo custodia por una orden de arresto por delito grave.