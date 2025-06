Un soldado de Estados Unidos, residente en Hawái, fue condenado a 23 años de prisión tras confesar que asesinó a su esposa de 19 años y a su hijo no nacido durante una discusión intensa. Posteriormente desmembró el cuerpo de la víctima para ocultar el crimen.

Se trata de Dewayne Johnson II, un soldado de primera clase de 29 años, quien fue hallado culpable de obstrucción a la justicia y falso testimonio, según informó el Ejército de Estados Unidos. Además de la pena máxima, se le impuso una degradación y una baja deshonrosa de las filas militares.

Dewayne Johnson II asesinó a su esposa e hijo luego de tener una discusión

El 12 de julio de 2024, Dewayne y su esposa, Mischa Johnson, tuvieron una fuerte discusión en su casa, según informó el Ejército. En el juicio militar, Dewayne reconoció ante el juez que golpeó a Mischa en la cabeza con un machete que tenían en su residencia, lo que produjo su muerte.

Luego, confesó ante el tribunal que desmembró el cuerpo de Mischa, separando sus brazos y piernas del torso y la cabeza, que permanecieron intactos, de acuerdo con un medio local. Posteriormente, relató al juez militar que colocó las partes del cuerpo de esposa en tres bolsas de basura y las arrojó a un contenedor dentro del cuartel, para ser incineradas posteriormente.

Ejército de Estados Unidos se pronuncia por crimen cometido por Dewayne Johnson II

El teniente coronel Nicholas Hurd, fiscal del Séptimo Circuito del Ejército de los Estados Unidos, declaró que "aunque ningún castigo podrá mitigar el dolor por la pérdida de la Sra. Johnson y su hijo no nacido para su familia y amigos, espero que la admisión de culpabilidad del soldado Johnson y la información que proporcionó en el acuerdo de culpabilidad ayuden a brindar algo de cierre”.

Según el comunicado del Ejército de EE. UU., Dewayne no informó sobre la desaparición de Mischa a las autoridades hasta dos semanas después de haberla asesinado. Incluso participó en grupos de búsqueda comunitarios en Hawái para intentar encontrarla.

Los restos de Mischa y su hijo no nacido nunca fueron localizados, según el Ejército de Estados Unidos. Se cree que ambos cuerpos fueron trasladados al incinerador de basura en Hawái.

El dolor de la familia de Mischa Johnson, la mujer asesinada a manos de Dewayne Johnson II

La hermana de Mischa, Mariana Tapiz, compartió con el medio Island News lo difícil que fue escuchar los detalles del asesinato de su hermana.

"Como familia, tratamos de no enfocarnos en los horribles detalles de su último momento con él. En lugar de eso, en este momento, intentamos recordar los momentos felices que compartimos y mantener viva su memoria de esa manera", expresó Tapiz.

Cabe mencionar que durante su audiencia de sentencia, Dewayne pidió disculpas a la familia de Mischa, a la suya propia y a sus compañeros de la base. "Mi esposa no merecía esto. No era una basura", afirmó. "Me odio por lo que hice, todos los días".

