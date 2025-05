Bebé muere atacada por el perro de la familia mientras dormía con sus padres en Nueva York

En un trágico incidente que ha conmocionado a toda la comunidad, una bebé de un mes de nacida perdió la vida después de ser atacada por el perro de la familia mientras dormía entre sus padres en la cama. La tragedia ocurrió en la madrugada, y a pesar de los esfuerzos de los padres por salvarla, el ataque fue fatal. Este desgarrador suceso subraya la importancia de la seguridad en el hogar, especialmente cuando se tiene una mascota y niños pequeños.

La familia, que vivía en un vecindario tranquilo, nunca imaginó que su perro, conocido y aparentemente amistoso, sería responsable de una tragedia tan grande. Aunque se desconoce la causa exacta del ataque, este suceso ha desatado un debate sobre la convivencia entre mascotas y niños, así como las medidas de precaución que deben tomarse para evitar que algo así ocurra en otros hogares.

Perro ataca a bebé mientras dormía con sus padres

El ataque de un perro mestizo entre pitbull y pastor alemán a una bebé ocurrió en la madrugada en el complejo Queensbridge Houses en Long Island City, causando consternación en la familia y la comunidad. El perro estaba suelto dentro del apartamento, sin correa ni jaula, y reaccionó de manera inesperada mientras los padres dormían junto a la niña. Aunque el animal no había mostrado señales previas de agresividad, este incidente resalta lo inesperado que puede ser el comportamiento de una mascota, incluso en un entorno familiar.

Las autoridades confirmaron que las lesiones en el rostro de la niña fueron extensas, aunque no se ha especificado el tipo de mordeduras. La violencia del ataque, ocurrido en el hogar familiar, dejó a los padres devastados, quienes no lograron intervenir a tiempo. El trágico suceso pone de manifiesto los riesgos que pueden existir en la convivencia entre mascotas y niños, especialmente en situaciones inesperadas como esta.

Expertos en comportamiento animal sugieren que un perro puede reaccionar de forma agresiva ante circunstancias que no son fácilmente identificables para los dueños, como ruidos, incomodidad o estrés. Aunque el perro no tenía antecedentes de violencia, algunos animales pueden comportarse de manera impredecible si se sienten amenazados, aunque no sea intencional. Este hecho ha generado una profunda reflexión sobre la seguridad que deben tener las familias al tener mascotas, especialmente en hogares con niños pequeños.

Vecinos advirtieron a la madre sobre el perro

Vecinos del complejo Queensbridge Houses habían expresado su preocupación por el comportamiento del perro, que circulaba sin correa por los pasillos. Sin embargo, la madre desestimó las advertencias, insistiendo en que su perro “no mordía”. La falta de atención a estas señales contribuyó al trágico suceso. La madre de 27 años y su pareja estaban presentes en el momento del ataque. Aunque la abuela se ofreció a cuidar a la bebé, la madre prefirió quedarse con ella. La familia, con un contexto difícil y antecedentes complejos, vivía una situación vulnerable, lo que incrementó la tragedia del incidente.

El dolor que sienten los padres es indescriptible, ya que la tragedia ocurrió en el lugar más íntimo y seguro de todos: la cama familiar. La bebé, que debería haber estado a salvo, sufrió una pérdida de vida en una situación completamente fuera de su control. El hecho de que todo sucediera mientras dormía, en compañía de sus padres, ha profundizado la tragedia emocional de la familia, que no solo pierde a su hija, sino que también se enfrenta a la culpa y la incertidumbre sobre qué pudo haber salido mal.

¿Qué pasará con el perro y qué dicen los especialistas?

El perro implicado, junto con otro animal que se encontraba en el apartamento, fue llevado por Animal Care Centers of NYC, conforme a los protocolos de control animal aplicados en casos graves. Las autoridades no han comunicado si el cachorro será evaluado por un veterinario, puesto en cuarentena o sacrificado.

Los especialistas recomiendan que los padres busquen ayuda psicológica para superar esta tragedia y orientación sobre cómo integrar a un perro de manera segura en su hogar, especialmente si tienen hijos pequeños. La socialización adecuada del perro, la supervisión constante y la identificación de señales de alerta en el animal son esenciales para proteger a los más vulnerables. Este caso es una tragedia que no debería repetirse, y la comunidad debe aprender de él para que las familias puedan convivir de manera segura con sus mascotas.