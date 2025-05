Un video grabado en Palmdale, California, generó polémica en redes sociales al mostrar a una mujer insultando y amenazando a un vendedor de micheladas y cocteles por exhibir una bandera mexicana en su negocio. En el video, la fémina grita que es “ilegal" tener una bandera mexicana y no una estadounidense. Además, advirtió que llamará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). "Voy a llamar a ICE", se le escucha decir.

El dueño del negocio afectado, Oscar López, nacido en Estados Unidos, dirige un food truck llamado Toxxico’s Go Go Go, especializado en cocina mexicana. Indicó que la bandera representa el tipo de comida que ofrece y no busca ofender a nadie. López, junto a su esposa salvadoreña, reabrió su negocio móvil hace apenas dos meses tras perder su local.

Óscar López dirige un food truck llamado Toxxico’s Go Go Go. | Telemundo



Ataque racista por exhibir bandera mexicana

El video fue registrado el domingo por la tarde. En el se muestra a la mujer pasando varias veces frente al negocio de Oscar López mientras profiere insultos racistas y amenazas. En tono agresivo, acusó al vendedor de ser ilegal por tener una bandera mexicana y no una estadounidense, lo que evidenció intolerancia y prejuicio hacia los inmigrantes.

López relató que la mujer amenazó con llamar a ICE, generando miedo en el entorno. Este episodio evidencia la persistencia del racismo en ciertos sectores, incluso en lugares donde la diversidad cultural es parte fundamental del tejido social. "Era muy racista, especialmente contra los mexicanos. Dijo que iba a llamar a ICE, así que fue muy aterrador en ese momento", señaló Óscar.

Público respalda al vendedor de micheladas

El video se viralizó tras ser subido inicialmente a Instagram y, por sugerencia de su hija, a TikTok, donde obtuvo el apoyo masivo de los internautas. “Ha sido la primera vez que sentimos la presión de alguien que no le gusta (la bandera)”, dijo López.

Óscar agradeció el apoyo que recibió del público, que acudió a su puesto de comida tras este incidente. Además, indicó que solo buscan salir adelante junto a su esposa salvadoreña, nacionalizada en Estados Unidos.

