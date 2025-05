Pedro García, de 19 años de edad, falleció el 15 de marzo después de ser víctima de más de 20 disparos por parte de la policía de Fullerton, California. El hecho sucedió después de que su hermano de 14 años llamara al 911 alertando acerca de una presunta amenaza con cuchillo en la vivienda familiar.

Las imágenes capturadas por las cámaras corporales de los oficiales presentan a Pedro desconcertado, llorando y levantando parcialmente sus brazos. Aunque los oficiales le ordenan detenerse, abren fuego cuando el joven se introduce las manos en su pantalón. El enfrentamiento ocurrió frente a sus familiares.

¿Qué ocurrió durante el incidente que llevó a la muerte de Pedro García en California?

Las grabaciones publicadas por la policía evidencian cómo los oficiales arriban con armas desenfundadas y advierten a Pedro que se arroje al suelo o soltarán al perro. El joven se muestra desconcertado, pronuncia frases incomprensibles y avanza hacia un automóvil mientras se le instruye a levantar las manos. A pesar de que en un instante despliega los brazos hacia los costados, no sigue totalmente las indicaciones.

Cuando Pedro se lleva las manos al pantalón, los oficiales realizan más de 20 disparos. En la grabación se oye una voz exclamando "¡Paren!", y después el video se interrumpe. De acuerdo con la policía, los oficiales trataron de reanimarlo utilizando desfibriladores, aunque este segmento no se mostró en las imágenes difundidas.

¿Qué denuncian la familia de Pedro García y su abogado sobre el uso de la fuerza por parte de la policía?

Gabriela Ordoñez, la madre del joven, sostuvo que comunicó a los oficiales que Pedro ya no llevaba un cuchillo, pero sostiene que no fue escuchada. “Cuando volví a mirar a mi hijo, ya le habían disparado un montón de veces”, contó. La familia pone en duda por qué no se optó por técnicas no letales, tales como armas eléctricas o la intervención del perro.

El abogado Luis Carrillo denunció que Pedro llevaba consigo una pistola de perdigones, en lugar de un arma letal. Afirmó que la policía se comporta con prejuicios raciales hacia los latinos y afrodescendientes. “Esto fue una ejecución. Estos policías deben ser arrestados, procesados y enviados a prisión”, expresó en una entrevista con Univisión.

