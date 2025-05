Joven de EE.UU. realiza un viaje por avión sin Real ID y comparte su experiencia en TikTok: "No es tan grave como lo hicieron parecer"

Desde el pasado 7 de mayo, todas las personas mayores de 18 años en Estados Unidos deben presentar una Real ID para poder volar dentro del país o ingresar a instalaciones federales restringidas. A pesar de esta normativa, una joven usuaria de TikTok, identificada como @resilientla, decidió viajar sin este tipo de identificación y compartió su experiencia en redes sociales.

En un video que superó los 4.7 millones de visualizaciones en apenas cuatro días, la joven mostró su paso por el control de seguridad en un aeropuerto de Estados Unidos y explicó lo que le dijeron los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Según afirmó en su publicación, “no te negarán el ingreso si presentas la versión anterior de una licencia de conducir”, enfatizó.

¿Qué pasó con la tiktoker que se presentó al aeropuerto sin Real ID?

La tiktoker @resilientla compartió en un video que, al no presentar la nueva credencial exigida para vuelos nacionales, los agentes de la TSA le entregaron una tarjeta roja de notificación. “La identificación que presentó no cumple con la Real ID”, le indicaron las autoridades. A pesar de esto, la joven no fue impedida de abordar, sino que tuvo que esperar un poco más de lo habitual antes de poder embarcar.

En su relato, la joven explicó que un funcionario le frotó las manos con un dispositivo utilizado para detectar residuos de materiales explosivos. Una vez que el escaneo resultó negativo, le permitieron continuar con su viaje. “Quienes no la presenten deben prever retrasos, pero no es tan grave como lo hicieron parecer en los anuncios de servicio público”, comentó. Finalmente, aconsejó a quienes no tengan la Real ID que simplemente lleguen con tiempo adicional al aeropuerto.

¿Qué pasa si no tengo una Real ID y deseo viajar dentro de Estados Unidos?

Si no posees una Real ID en Estados Unidos y necesitas volar dentro del país o ingresar a instalaciones federales restringidas (como bases militares o edificios del gobierno), podrías enfrentar restricciones o retrasos. A partir del 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exige esta forma de identificación para mayores de 18 años que viajen en vuelos nacionales.

La Real ID es una licencia de conducir o identificación estatal que cumple con los estándares de seguridad federales establecidos por el Congreso. Sin embargo, si aún no tienes la Real ID, no significa que automáticamente se te negará el acceso a un vuelo. Puedes presentar otras formas válidas de identificación aprobadas por la TSA, como un pasaporte estadounidense, una tarjeta de residente permanente o identificaciones militares.