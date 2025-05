Grandes noticias en Colorado: Organización que lucha por inmigrantes y solicitantes de asilo recibe premio de US$50.0000

Premian a grupo de Colorado por su labor en nueva iniciativa cívica. | Women of Welcome

United Way Worldwide, en conjunto con varias fundaciones, presentó el martes una nueva iniciativa destinada a reconocer la "valentía cívica", otorgando subvenciones de hasta $50,000 dólares. Entre los primeros galardonados se encuentra Women of Welcome, una organización con sede en Colorado, que fue reconocida por su labor destacada en favor de su comunidad.

Bajo el nombre de Proyecto Courage, esta colaboración entre United Way y patrocinadores como la Freedom Together Foundation planea distribuir $5 millones en premios a lo largo de, al menos, un año. El objetivo principal es destacar el trabajo de individuos y entidades sin fines de lucro que se han comprometido con la defensa activa de sus comunidades.

¿Qué dijo la directora de Women of Welcome sobre el premio que ganaron?

Los galardonados del Proyecto Courage no obtendrán un premio monetario personal, pero sí podrán destinar los fondos a una organización sin fines de lucro de su elección. “No lo hacen porque busquen reconocimiento. No son funcionarios electos. No es algo que les obligue a realizar este trabajo. Lo hacen por amor a la humanidad”, expresó Angela Williams, presidenta y directora ejecutiva de United Way Worldwide, al destacar el compromiso de los homenajeados.

La directora de Women of Welcome, Bri Stensrud, señaló que “es un momento difícil para recaudar fondos en torno a la inmigración”, especialmente para iniciativas de educación y defensa sostenida. Al recibir $25,000 como parte del reconocimiento, afirmó sentirse “muy honrada de ser reconocida, conocida y comprometida”.

¿Quiénes más fueron galardonados por United Way?

Un grupo de educadores del norte del estado de Nueva York también fue distinguido por su rol decisivo en la liberación de tres estudiantes y su madre, quienes habían sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en marzo de 2025.

Además del reconocimiento a estos educadores, The Courage Project es respaldado por varias fundaciones como CFLeads, la Fundación James Irvine, la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, entre otras.