Una discusión entre familiares en Homestead, Florida, culminó en una tragedia el último miércoles, cuando Celestine Ward, de 57 años, apuñaló a su nuera frente a sus nietos. El incidente ocurrió en una residencia ubicada en la cuadra 700 de Southwest Fourth Avenue. Las autoridades informaron que un oficial que respondió al llamado encontró a la víctima gravemente herida, sentada en un charco de sangre junto a una cama plegable en la sala principal de la vivienda.

La víctima fue trasladada en avión al Centro Médico Jackson South, donde fue ingresada en estado crítico. En el lugar del ataque se encontraban los hijos de la víctima, quienes presenciaron el apuñalamiento. Uno de ellos declaró a los oficiales que su abuela había apuñalado a su madre y que el cuchillo utilizado estaba escondido bajo una cama. El Departamento de Niños y Familias de Florida asumió la custodia temporal de los menores tras el suceso.

Una discusión familiar terminó en agresión con arma blanca en Florida

La cronología de los hechos comenzó con una discusión entre la víctima y su esposo, el padre de los niños, quien abandonó el domicilio tras el altercado. Posteriormente, la mujer y su suegra, Celestine Ward, empezaron a discutir de forma acalorada. Los testimonios indican que ambas habían ingerido bebidas alcohólicas en un Chili’s Grill & Bar antes de regresar a la vivienda.

En el hospital, la víctima explicó a un detective que no recordaba la causa exacta de la disputa con Ward, pero sí que la mujer se abalanzó sobre ella. Detalló que intentó defenderse y que luego tomó el cuchillo para enfrentarla una segunda vez, hiriéndola repetidamente. Sin embargo, la policía señaló que Ward no presentaba lesiones visibles, lo que pone en duda su alegato de defensa propia.

Declaraciones contradictorias y detención de Celestine Ward en Florida

Celestine Ward proporcionó una declaración grabada a los detectives, en la cual aseguró que la víctima la golpeó varias veces en el rostro y que ella actuó en defensa propia al apuñalarla. No obstante, los oficiales no hallaron evidencia física que respaldara su versión. En el informe oficial, se destaca que no tenía señales de haber sido atacada, lo que llevó a las autoridades a cuestionar su testimonio.

La escena del crimen fue documentada minuciosamente por los investigadores. El cuchillo con el que supuestamente se cometió el ataque fue localizado debajo de una cama, conforme al relato de la hija de la víctima. La víctima, en tanto, continuaba en estado crítico en el Centro Médico Jackson South al cierre del informe policial.

Celestine Ward fue detenida por el cargo de intento de asesinato y trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece bajo custodia. Hasta la mañana del jueves, los registros penitenciarios indicaban que su fianza estaba “por fijar”.