Venezolana embarazada regresa a su país voluntariamente por temor a que le arrebaten a su hijo tras posible deportación de EEUU

María, una venezolana embarazada de siete meses, ha tomado la difícil decisión de regresar a su país natal debido al miedo constante de ser separada de su hijo. La incertidumbre sobre su estatus migratorio en Estados Unidos y la angustia por una posible deportación la han llevado a renunciar a la esperanza de un futuro mejor para ella y sus dos hijos en suelo estadounidense. "Tengo siete meses de embarazo. Tengo miedo de dar a luz y que cuando me quiera irme, lo puedan quitar acá", confesó María en una emotiva entrevista con Telemundo.

El temor de María no es aislado. Otros migrantes venezolanos han vivido experiencias similares, como el caso de Yorelys Bernal, cuya hija fue separada de ella por las autoridades estadounidenses, generando gran indignación en la comunidad. La situación de María refleja las dificultades extremas que enfrentan los migrantes venezolanos que buscan una vida mejor en Estados Unidos, pero que se ven atrapados en una red de incertidumbre y angustia.

María desafió la peligrosa selva del Darién en su travesía hacia Estados Unidos, pero ahora su angustia ha ido creciendo con el tiempo. Foto: Telemundo.

PUEDES VER: Padre acusado de incendiar su casa en Kentucky y causar la muerte de sus hijos suplica permiso para ir al funeral

Venezolana embarazada teme separación familiar

María desafió la peligrosa selva del Darién en su travesía hacia Estados Unidos, pero ahora su angustia ha ido creciendo con el tiempo. A pesar de haber llegado con la esperanza de un futuro mejor para sus hijos que están en Valera (Venezuela), la constante incertidumbre sobre su situación migratoria y la falta de apoyo familiar han mermado su bienestar emocional. "Aquí me siento súper sola, necesito estar con mis hijos", expresó entre lágrimas, revelando el peso emocional que lleva consigo todos los días.

Sin ingresos estables y sin la posibilidad de trabajar debido a su embarazo, María ha enfrentado el rechazo en diversos lugares. "Estoy desesperada. Siento que me estoy consumiendo. No me quiero enfermar", dijo. La incertidumbre de que su bebé pueda ser separado de ella tras una posible deportación la ha llevado a tomar la difícil decisión de regresar a Venezuela, buscando la seguridad de su país de origen.

Una realidad compleja para las madres inmigrantes

El temor a la separación familiar se ha convertido en una de las principales angustias para los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. María no es la única madre que ha sufrido esta realidad. Yorelys Bernal, quien fue separada de su hija por el gobierno estadounidense, es otra inmigrante marcada por este tipo de historias. Bernal rechazó las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos, que la vincularon a la organización criminal Tren de Aragua, basándose únicamente en los tatuajes de su familia. "Es falso todo lo que están diciendo", declaró Bernal, desmintiendo las acusaciones y exigiendo que se presentaran pruebas de las mismas.

La separación de familias y la falta de claridad en los procesos migratorios han marcado la vida de muchos migrantes, como Yorelys y María, quienes se ven atrapados en un sistema que no les ofrece garantías ni seguridad para sus hijos.