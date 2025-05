Triste hallazgo en Nueva York: 100 gatos son encontrados muertos dentro de congelador en una casa de Long Island

Aproximadamente 100 gatos muertos fueron hallados en una vivienda de Long Island, estado de Nueva York, el último sábado 3 de mayo en horas de la tarde, tras la intervención de los bomberos, quienes acudieron a la zona a raíz de quejas por un fuerte olor desagradable que provenía del inmueble, informaron las autoridades del condado de Suffolk.

Los oficiales llegaron al lugar hacia las 3 p. m. y descubrieron los cuerpos de los felinos, los cuales se encontraban tanto dentro de un congelador así como dispersos por diferentes áreas de la casa en el poblado de Bohemia, según detalló el Departamento de Bomberos de Bohemia al medio The Post.

PUEDES VER: Niño de 8 años de una escuela de Nueva York apuñala con un lápiz a su profesora y simula disparar a sus compañeros

Un centenar de gatos fueron hallados muertos en una casa de Long Island

La Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA) del condado de Suffolk reportó inicialmente una posible fuga de amoníaco en una vivienda alrededor de las 2 p. m., de acuerdo a las autoridades. A raíz de este informe, se mencionó que se habían encontrado cerca de 100 gatos muertos en el interior de la casa ubicada en Bohemia.

En un principio, no se tenía claridad sobre la cantidad exacta de gatos hallados ni sobre si la vivienda estaba habitada en ese momento. No obstante, mientras las investigaciones avanzan, imágenes tomadas por The Post mostraron a varios gatos vivos que se encontraban arañando las ventanas de la casa, lo que generó aún más preguntas sobre el estado de los animales en el lugar.

PUEDES VER: Kathy Hochul podría firmar una nueva ley en Nueva York que perjudicaría a este grupo de personas en 2025

Una pareja de ancianos serían los propietarios de la vivienda donde se encontraron a los gatos muertos

Los vecinos informaron al medio The Post que la pareja propietaria de la vivienda solía dejar comida fuera, lo que atraía a numerosos gatos callejeros que luego eran ingresados al interior. Tras el fallecimiento de la esposa hace unas semanas y dejando a su esposo de 75 años a cargo de los animales, la situación empeoró, según relataron.

La SPCA del Condado de Suffolk emitió un comunicado en el que señaló que el 3 de mayo se retiraron a los gatos sobrevivientes de la casa, los cuales actualmente están recibiendo atención médica. La organización destacó que muchos de los felinos necesitan tratamiento urgente.

Los gatos están siendo atendidos y alojados en una clínica móvil de la organización de rescate, con la colaboración del Refugio de Animales de la Ciudad de Islip. Además, la SPCA ha lanzado una campaña para recaudar 10,000 dólares con el fin de cubrir los gastos de atención a los gatos enfermos.

Investigan muerte de 100 gatos dentro de una casa de Nueva York

Las autoridades locales, entre ellas el equipo de materiales peligrosos de Islip Town, la SPCA, el jefe de bomberos, la policía y el inspector de construcción, se encuentran en el lugar llevando a cabo una investigación detallada sobre lo sucedido.

Cada uno de estos equipos está trabajando en conjunto para esclarecer las circunstancias y las causas detrás del hallazgo. En cuanto a la SPCA, la organización optó por no ofrecer una respuesta inmediata a la solicitud de comentarios realizada por el medio The Post.