Profesor es arrestado por abusar sexualmente de estudiante en un colegio de Miami

Un profesor de ciencias fue arrestado luego de que un personal de la escuela secundaria J.C Bermúdez Doral senior High School, en Miami, lo sorprendiera manteniendo relaciones sexuales de manera ilegal con una menor de edad al interior de un salón de clases.

El sujeto fue identificado como Edian Villar (28) y de acuerdo al informe de la Policía, fue una maestra quien presenció el lamentable hecho cuando cruzaba el pasadizo que compartía con Villar. En ese mismo momento alertó a las autoridades del colegio para que se proceda con el protocolo de seguridad en casos de violencia sexual.

"Arrestaron a profesor por mala conducta sexual": correo alertó a los padres de la escuela

"Es devastador", un padre de familia quedó impactado cuando recibió un correo electrónico de la escuela informando que un profesor había sido detenido por mala conducta sexual con una estudiante.

La noticia desató la indignación entre los tutores, quienes acudieron al plantel para exigir explicaciones sobre lo sucedido. La mamá de una de las alumnas sostuvo que: "No me cabe en la cabeza que esto pase donde nuestros hijos deberían estar seguros. Un maestro debe protegerlos, no hacer esto".

El 'trato especial' que escaló a abuso sexual

De acuerdo con el reporte policial, los efectivos asistieron al domicilio de la víctima para tomar declaraciones y en presencia de su madre, la menor de edad admitió haber tenido múltiples encuentros sexuales con Villar. La estudiante justificó el accionar del abusador porque la "trataba de manera especial" y "no como otros maestros".

Villar fue puesto bajo custodia después de que se leyera sus derechos y fue transportado a la Jefatura de Policía de las Escuelas de Miami-Dade y posteriormente llevado al Centro Correccional Turner Guilford Knight. El acusado enfrenta ocho cargos de actividad sexual ilegal con un menor, abuso infantil sin grandes daños corporales, ofensa contra estudiantes por figuras de autoridad y contribución a la delincuencia de un menor.