Niño dormía tranquilamente en su casa en Oregon cuando una bala perdida atravesó varias paredes y lo alcanzó

Liam Spahnle-Bailey, un adolescente conocido por su carácter alegre, fue víctima de un tiroteo que ocurrió en horas de la madrugada. La bala que le quitó la vida atravesó varias paredes de su hogar, lo que ha llevado a la comunidad a cuestionar la seguridad en su entorno.

El padre de Liam, William Spahnle, relató que había permitido que su hijo durmiera en la sala, creyendo que era un lugar seguro. La tragedia ha dejado a la familia devastada y ha encendido un debate sobre la proliferación de armas en zonas residenciales.

Una madrugada trágica en Oregon: bala atraviesa paredes y mata a un niño

Liam Spahnle-Bailey, un niño de 13 años, murió trágicamente en Gresham, Oregon, cuando una bala perdida atravesó varias paredes de su hogar y lo alcanzó mientras dormía en su departamento. Según el Departamento de Policía de Gresham, el tiroteo ocurrió cerca de las 1:30 de la madrugada en un complejo residencial cuando cerca a su vivienda dos hombres se enfrentaban con tiroteos. La bala, disparada a gran distancia, atravesó las paredes hasta llegar al niño, quien fue declarado muerto tras su ingreso al hospital.

El padre del niño, William Spahnle, declaró a KATU que se lamenta el haber dejado que aquella noche su hijo durmiera en la sala del apartamento. “Puse a mi hijo a dormir en el colchón inflable en la sala y pensé que estaría a salvo. Me equivoqué, y me cuesta no culparme. Me dicen que no lo haga. Solo quisiera haber hecho algunas cosas de forma diferente, pero ahora ya no importa”, relató.

La muerte de Liam ha conmocionado a sus vecinos y compañeros de escuela, quienes lo recuerdan como un niño amoroso y divertido. La familia ha organizado una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos derivados de su fallecimiento, recibiendo un apoyo significativo de la comunidad.

La policía de Oregon se encuentra investigando los hechos para hallar al culpable

El Departamento de Policía de Gresham está investigando el tiroteo ocurrido esa noche, pero hasta el momento no se ha identificado a los responsables. Se han realizado algunos interrogatorios, pero las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre los sospechosos. El tiroteo, que dejó a un niño muerto, es parte de una creciente preocupación en la comunidad por la proliferación de armas de fuego y la falta de medidas de seguridad para prevenir este tipo de incidentes.

Los vecinos del complejo residencial donde ocurrió el tiroteo han expresado su miedo a los crecientes niveles de violencia en la zona, a pesar de vivir en una comunidad en la que la seguridad y la tranquilidad solían ser la norma. Organizaciones locales piden a las autoridades federales y estatales que actúen para reducir el número de armas en circulación y para establecer leyes más estrictas que impidan el acceso fácil a armas de fuego por parte de personas no autorizadas. Mientras tanto, la familia de Liam sigue luchando con el dolor de su pérdida, exigiendo justicia y mayor control sobre las armas en su comunidad.