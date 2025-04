Un inmigrante venezolano, Eduardo Daboin, vivió una experiencia aterradora cuando, estuvo a punto de ser deportado a El Salvador, un país en el que no tiene ninguna conexión. Esta situación ocurrió en Texas, donde se encontraba detenido por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos), a pesar de que estaba intentando regularizar su situación migratoria.

Según su relato, el miedo y la angustia lo invadieron, ya que sintió que su vida podría cambiar drásticamente en un instante. De ser deportado, habría enfrentado una situación incierta y peligrosa, lejos de su familia. A pesar de que la orden fue detenida, la angustia vivida durante esas horas fue suficiente para que el hombre, junto con otros detenidos, se viera obligado a rezar y pedirle ayuda a Dios mientras esperaban en el bus.

Inmigrante venezolano casi fue deportado por ICE en Texas con destino a El Salvador

Eduardo Daboin Rall, de Venezuela, relató cómo casi fue deportado hacia El Salvador. La noche del 18 de abril, Eduardo formaba parte de un grupo de al menos otros 28 inmigrantes detenidos, que estaban en un autobús para ser deportadas a El Salvador.

Los detenidos iban a partir en el vehículo desde la instalación de detención Bluebonnet del ICE en Texas, con destino a un vuelo de deportación desde Abilene. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió una llamada para "cancelar" el viaje, lo que provocó que el autobús diera la vuelta y regresara a la instalación.

El cambio se dio en medio en una audiencia en un tribunal federal sobre la autoridad del gobierno para deportar a los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Horas después, la Corte Suprema emitió el fallo para cancelar las deportaciones.

"Me sentí realmente nervioso. Me hizo llorar", dijo Eduardo a NBC News, mediante una llamada desde el centro de detención Bluebonnet. "Me hizo a mí y a los demás rezar y pedirle a Dios. Estaba tan nervioso porque sabía que no iba a tener más comunicación con mi familia, y sabía que ellos no podrían comunicarse conmigo".

Más de 20 inmigrantes iban a ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Según Eduardo, ICE les informó a él y a otros detenidos que serían deportados a El Salvador. La administración de Donald Trump apeló a la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a miembros de la pandilla Tren de Aragua y enviarlos a una prisión en el país centroamericano. "Mis compañeros tienen mucho miedo de que nos deporten a El Salvador", dijo en la llamada. "No hay razón para que lo hagan, y hay aún menos razón porque no he tenido ningún tipo de antecedentes penales ni en mi país ni en este país."

Asimismo, se entregaron avisos de deportación, y que él, junto con otros detenidos, se negaron a firmar los documentos en señal de protesta. “No nos explicaron el papel, y el papel no tenía nada en español. Simplemente, nos dijeron que era la ley AEA, y nos negamos a firmar porque no tradujeron el papel”, indicó Eduardo.

Tatuajes del inmigrante venezolano habrían sido motivo para que ICE lo arreste

Eduardo no presenta registros de antecedentes penales ni arrestos, y él niega cualquier vinculación con pandillas. El DHS y el ICE no han ofrecido una explicación sobre las razones de su detención y posible deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. "Nunca he faltado a una audiencia en la corte. Nunca he faltado a una cita con inmigración o ICE", dijo Eduardo. "La verdad es: no tengo antecedentes penales. He hecho todo correctamente según las reglas de este país."

El inmigrante venezolano fue detenido el 18 de marzo, y llegó a Estados Unidos en 2023, con la aplicación CBP One. Los registros obtenidos por NBC News confirman que se reunía mensualmente con un oficial de ICE en la oficina de campo de El Paso, Texas. Eduardo y su esposa Judy, indicaron que el ICE nunca alegó que sus tatuajes lo vinculaban con una pandilla hasta después de su detención el 18 de marzo y su posterior ingreso en custodia.

Hace un año, Eduardo fue arrestado por ICE y salió bajo fianza, con la condición de usar un rastreador. El venezolano comenta que, en esa ocasión, ICE evaluó cada uno de sus tatuajes. "Fui tatuaje por tatuaje y les dije lo que significaba cada uno y que los tatuajes no tenían nada que ver con el crimen. Todos tienen que ver con la familia y conmigo mismo", finalizó el inmigrante.