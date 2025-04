Una mujer de Miami-Dade enfrenta un insólito problema burocrático: no puede obtener su Real ID porque no posee un certificado de nacimiento que demuestre su ciudadanía estadounidense. Según explicó a un medio estadounidense, su nacimiento nunca fue registrado formalmente en el país, lo que la ha dejado enfrascada en un limbo legal.

El caso de la ciudadana Janette Gantt ha llamado la atención porque evidencia las complicaciones que puede enfrentar una persona si le faltan documentos oficiales para su identificación, en un contexto donde Estados Unidos hará obligatorio el uso del Real ID para vuelos y entrar a edificios federales a partir de mayo de 2025.

Ciudadana de Florida no puede tramitar su Real ID por no tener certificado de nacimiento

Janette Grantt Palmer, nació en su casa de Carolina del Sur en 1949, durante la época de segregación racial en Estados Unidos. Su certificado de nacimiento nunca fue emitido debido al descuido de su familia. Sin este documento, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida​ (FLHDMV), no puede otorgarle la renovación de su licencia.

Actualmente, Janette tiene 76 años y es jubilada, y vive en Miami desde hace 55 años. La ciudadana trabajaba manejando buses escolares sin complicaciones, ya que ha tenido varias licencias de conducir de Florida. Un día antes de su cumpleaños, en febrero, fue a renovar su licencia y le dijeron que no era posible. "Después de esperar dos horas en la fila, dije: 'Me gustaría renovar mi licencia de conducir'. 'Oh, no, necesitas esto y aquello'", dijo Gantt Palmer. "¿Por qué, por qué? Nunca antes lo había tenido".

Ella ha ido al DMV con todos los documentos que tiene, incluidas sus licencias anteriores o su tarjeta de seguro social, pero no son suficientes para cumplir con los nuevos requisitos federales, pues le exigen un pasaporte o certificado de nacimiento. También tiene una carta de Carolina del Sur que afirma haber buscado en décadas de registros y no hay pruebas de su nacimiento.

La Oficina de Estadísticas Vitales del condado de Aiken, Carolina del Sur, dijo a CBS News que puede producir un certificado de nacimiento retrasado, pero que es un proceso largo que implicaría que Janette recopile sus registros escolares de los años 50. La oficina también dijo que la ciudadana puede ir a los tribunales y obtener una orden de un juez. Sin un Real ID, Grantt Palmer no podrá abordar vuelos domésticos ni acceder a edificios federales.

¿Para qué sirve el Real ID en Estados Unidos? Fecha límite para tramitarlo

El Real ID es una forma de identificación reforzada que será obligatoria a partir del 7 de mayo de 2025 para abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos y acceder a instalaciones federales de alta seguridad. Fue creado tras los ataques del 11 de septiembre como una medida para fortalecer los controles de identidad en el país.

Para obtener el Real ID, los ciudadanos deben presentar documentos oficiales que prueben su identidad, residencia legal y número de Seguro Social, entre ellos el acta de nacimiento. Quienes no cuenten con estos documentos deberán tramitar alternativas o enfrentar restricciones importantes en su movilidad dentro del país.