DMV asegura que no podrás acceder a la Real ID en California si tienes este documento

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California confirmó que no todos los residentes del estado podrán obtener la Real ID, la cual es esencial para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales en el país. Tal como se anunció en la premisa, un grupo específico de personas se verá impedido de acceder a esta nueva forma de identificación: quienes poseen una licencia de conducir AB 60.

La Real ID es un requerimiento de seguridad federal, con el fin de regular el acceso a ciertos espacios dentro de los Estados Unidos. Si bien su obtención es obligatoria para quienes planean viajar dentro del país o ingresar a instalaciones federales, no todos los residentes californianos cumplen con los criterios necesarios para obtenerla.

PUEDES VER: Nueva ley aprobada por Gavin Newsom permite trabajar en California sin la necesidad de tener una licencia de conducir en 2025

California: ¿qué documento te impide acceder a la Real ID en California?

Según las nuevas directrices del DMV de California, un grupo específico de personas no será elegible para obtener la Real ID: aquellos que cuenten con una licencia de conducir AB 60. Esta licencia, otorgada bajo la Ley AB 60, permite que los inmigrantes indocumentados puedan conducir legalmente dentro del estado, aunque carezcan de un estatus migratorio regular ante las autoridades federales. El problema radica en que la licencia AB 60 no cumple con los estrictos requisitos de identificación exigidos por la Ley Real ID.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ha dejado claro que solo aquellos con documentos que verifiquen su identidad de acuerdo con las normativas federales podrán acceder a la Real ID. Si posees una licencia AB 60, podrás solicitar una licencia estándar, pero no la Real ID. Este punto ha generado inquietud entre los inmigrantes indocumentados, quienes se encuentran en proceso de regularizar su situación migratoria.

¿Qué es una licencia de conducir AB 60 y cómo obtenerla en California?

La Ley AB 60 permite que las personas sin un estatus migratorio legal puedan obtener una licencia de conducir en el estado, siempre y cuando puedan demostrar que residen en California y cumplen con ciertos requisitos de seguridad. La intención de esta legislación fue proporcionar a los inmigrantes indocumentados la posibilidad de conducir de manera legal y con mayor seguridad en las calles.

Para obtener esta licencia, los solicitantes deben presentar documentos que acrediten su identidad y residencia en el estado, aunque no es necesario demostrar un estatus migratorio válido ante el gobierno federal. La licencia de conducir AB 60 no está asociada a la Real ID y, por lo tanto, quienes la posean no podrán acceder a la nueva forma de identificación, incluso si han cumplido con todos los trámites necesarios ante el DMV.

PUEDES VER: Conductores en California sin infracciones de tránsito pueden recibir importante beneficio en 2025

DMV California: ¿qué grupo de inmigrantes puede obtener la Real ID?

La Real ID está destinada a ciudadanos estadounidenses y residentes legales de California. Para acceder a ella, los solicitantes deben presentar una serie de documentos que verifiquen su identidad, residencia y, si corresponde, su número de Seguro Social. Aquellos que poseen un estatus migratorio legal en los Estados Unidos, como residentes permanentes, refugiados o ciudadanos naturalizados, son los únicos que podrán acceder a esta identificación.

El DMV de California subraya que el proceso para obtener la Real ID no se puede completar en línea. Los residentes que cumplan con los requisitos deben acudir personalmente a una oficina de este departamento, presentar la documentación correspondiente y pagar la tarifa asociada con el trámite.