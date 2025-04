El horóscopo de Mhoni Vidente del 21 al 27 de abril: predicciones y buenos augurios para esta semana

La reconocida astróloga de origen cubano, Mhoni Vidente, ha revelado sus predicciones para los doce signos del zodiaco correspondientes a la semana del 21 al 27 de abril de 2025. En su análisis, expone cómo las configuraciones planetarias influirán en aspectos esenciales como las relaciones amorosas, el estado de salud, la situación económica y el entorno profesional.

Según la interpretación astrológica de Vidente, algunos signos enfrentarán cambios notables, mientras que otros atravesarán un periodo caracterizado por la tranquilidad y el equilibrio. El informe destaca que ciertas personas vivirán transformaciones importantes en el amor, las finanzas y el ámbito laboral, en contraste con aquellas que disfrutarán de una etapa más estable y armoniosa.

Horóscopo semanal de ARIES del 21 al 27 de abril

Durante esta semana, Aries se encuentra bajo la influencia de la carta del Mago, lo que refleja una visión clara respecto a sus objetivos y planes. En el ámbito financiero, se percibe una recuperación, ya que está resolviendo deudas y mostrando mayor control en sus gastos. Se aconseja fortalecer su protección espiritual mediante el uso de agua bendita o un corte de cabello, además de expresarse con cautela.

Números afortunados: 02, 20 y 25

Mejor día: Jueves

Color de la suerte: Naranja y azul fuerte

Horóscopo semanal de TAURO del 21 al 27 de abril

Esta semana será fundamental gestionar adecuadamente el tiempo para alcanzar los objetivos propuestos. Es importante mantenerse alejado de pensamientos pesimistas y prestar atención a posibles molestias estomacales. Se recomienda proteger el dinero de posibles estafas y estar atento a una posible mejora en el ámbito laboral. Renovarse a nivel personal, ya sea mediante un cambio de imagen o tratamientos estéticos, contribuirá a atraer bienestar y abundancia.

Números afortunados: 10, 15 y 27

Mejor día: Lunes

Color de la suerte: amarillo y rojo

Horóscopo semanal de GÉMINIS del 21 al 27 de abril

La presencia de la carta de la Torre señala la posibilidad de tensiones y conflictos, por lo que se aconseja mantenerse al margen de discusiones y rumores. Para alejar energías negativas, se sugiere el uso de esencias como pachulí o sándalo. Es un buen momento para apostar por un emprendimiento personal y continuar con la práctica regular de ejercicio. Además, es fundamental mejorar la calidad del sueño y solicitar la guía del arcángel Miguel.

Números afortunados: 05, 08 y 19

Mejor día: Martes

Color de la suerte: azul y blanco

Horóscopo semanal de CÁNCER del 21 al 27 de abril

Esta semana la Templanza augura beneficios. Proteja su sistema hormonal y su garganta; aléjese del tabaco y situaciones estresantes. Acepte sus equivocaciones como parte del crecimiento. Considere formarse en campos como la medicina o la comunicación. Podrían surgir un embarazo o una solicitud de compromiso. Levántese temprano y conserve el orden en casa para favorecer la prosperidad.

Números afortunados: 29, 30 y 31

Mejor día: Miércoles

Color de la suerte: verde y amarillo

Horóscopo semanal de LEO del 21 al 27 de abril

Actúe con precaución: manténgase alerta ante personas cercanas que podrían perjudicarle y no realice préstamos. Actualice su apariencia, como su vestimenta o fragancia. Participará como padrino o madrina en una celebración. Alcanzará sus metas si actúa con reserva; no revele sus intenciones.

Números afortunados: 01, 14 y 26

Mejor día: Viernes

Color de la suerte: amarillo y rojo

Horóscopo semanal de VIRGO del 21 al 27 de abril

El As de Oros simboliza prosperidad. Solicite un incremento salarial o destine recursos a emprendimientos. Preste atención a la salud visual y dental; organice documentos atrasados. Repárese filtraciones en el hogar y piense con proyección futura. Si algo no le convence, no dude en cambiar de rumbo.

Números afortunados: 03, 09 y 24

Mejor día: Martes

Color de la suerte: blanco y negro

Horóscopo semanal de LIBRA del 21 al 27 de abril

Proteja la zona cervical y lumbar; procure descansar sin exposición a luces. Cumpla con el pago de impuestos y saldos en tarjetas. Aléjese de rumores y mantenga una actitud genuina. Invierta en inmuebles o artículos de valor permanente para asegurar estabilidad.

Números afortunados: 04, 06 y 17

Mejor día: Lunes

Color de la suerte: blanco y naranja

Horóscopo semanal de ESCORPIO del 21 al 27 de abril

Durante esta semana se presentarán ingresos adicionales y nuevas oportunidades. Atienda posibles úlceras y absténgase del consumo de alcohol. Actúe con discreción para no despertar celos. Rompa vínculos sostenidos por compasión y resguarde su vivienda ante posibles invasiones.

Números afortunados: 07, 19 y 23

Mejor día: Miércoles

Color de la suerte: rojo y amarillo

Horóscopo semanal de SAGITARIO del 21 al 27 de abril

Ingresos inmediatos podrían llegar, pero es fundamental distanciarse de personas nocivas. Sea honesto y organice sus asuntos económicos. No se precipite en temas amorosos y esté alerta ante posibles engaños. Mantener el hogar limpio favorecerá la abundancia. El Arcángel Miguel le brindará orientación.

Números afortunados: 11, 14 y 22

Mejor día: Viernes

Color de la suerte: blanco y rojo

Horóscopo semanal de CAPRICORNIO del 21 al 27 de abril

La Rueda de la Fortuna sugiere tomar decisiones con reflexión. Preste atención a su salud mental y posibles signos de depresión. Formule un deseo el próximo 24 de abril. Dedique más tiempo al estudio y actúe con agilidad. Mejore su alimentación y practique la autocompasión.

Números afortunados: 13, 16 y 28

Mejor día: Jueves

Color de la suerte: amarillo y rojo

Horóscopo semanal de ACUARIO del 21 al 27 de abril

Esta semana se presenta como una ocasión favorable para realizar viajes o concretar negocios en el extranjero. Preste atención a posibles migrañas y niveles de estrés. No mantenga vínculos motivados por la compasión. Se avecina un reconocimiento en el ámbito profesional. Respete sus valores y evite conductas autodestructivas.

Números afortunados: 21, 43 y 77

Mejor día: Martes

Color de la suerte: rojo y blanco

Horóscopo semanal de PISCIS del 21 al 27 de abril

Esta semana se anticipan influencias favorables. Proteja su piel y prevenga infecciones urinarias. Actúe con determinación al tomar decisiones. Considere formarse en áreas relacionadas con la medicina o el desarrollo espiritual. Mantener la ambición bajo control será fundamental.