El jueves 13 de abril de 2025, una futura novia compartió en r/Wedding de Reddit su experiencia con su futuro suegro, quien se aprovechó de ella y su futuro esposo al pedirles tarjetas de "reserva la fecha" para enviarlas él mismo. "Queríamos una boda pequeña, con solo nuestros familiares y amigos más cercanos, personas importantes en nuestras vidas, para que asistieran", comenzó la publicación.

Sin embargo, la mujer explicó más adelante: "Mi suegro es un narcisista furioso que no habla con nadie de su familia inmediata". La novia detalló que la lista de invitados ya era bastante extensa, ya que su padre es uno de ocho hermanos que asistirán, y tanto su madre como la madre de su prometido tienen hermanos, sobrinas y sobrinos que también estarán presentes.

Su suegro invitó a más de 20 personas a su boda sin permiso en EE.UU.

"Todo empezó cuando mi suegro se dio cuenta de que no tenía invitaciones para la boda", relató la mujer. "[Él] armó un escándalo porque no le importaba que no le hubiéramos permitido invitar a sus amigos. Accedimos a dejarle invitarlos y asumimos que invitaría a sus seis amigos más cercanos". Según la novia, ella y su prometido estaban utilizando un servicio en línea para gestionar las invitaciones y estimar la cantidad de asistentes, ya que el lugar tenía una capacidad para 93 personas.

"Acepto toda la responsabilidad, pero dejé el sitio web desbloqueado para que cualquiera pudiera confirmar su asistencia", agregó. Poco después de compartir las invitaciones de "reserva la fecha" con el padre del novio, se dieron cuenta de que él había invitado a 23 personas más, "sin nuestro consentimiento previo".

"Recibí nombres al azar que respondían a nuestra invitación de 'reserva la fecha' y de los que nunca había oído hablar", continuó la mujer. "Esto provocó una fuerte discusión entre mi futuro esposo y yo, y él dijo que se sentía atrapado intentando complacernos a ambos".

Además del suegro, una pareja de invitados consideraron llevar a su menor hija la boda en EE.UU.

Después de semanas de discusión, el suegro finalmente cedió y desinvitó a algunas personas, pero aún quedaban 13 invitados adicionales, de los cuales la novia ya había conocido brevemente a cuatro. "Estoy muy disgustada con la situación", comentó la usuaria de Reddit, señalando que tiene familiares cercanos, como primos hermanos, a quienes le gustaría invitar, mientras que su suegro pudo invitar a primos lejanos.

Un nuevo problema surgió cuando una de las parejas invitadas decidió llevar a su hija menor de edad debido a que "no tenían con quién dejarla" y pensaron que podría dormir en el sofá y comer en la boda. "[Mi prometido] colgó el teléfono, visiblemente enojado, y contó la historia. Lo hablamos y les dijimos que no les correspondía a ellos invitarla sin preguntar", explicó la novia. "Para nosotros, simplemente no deberían venir. +1 vs -2 es obvio, ¡sobre todo porque de todas formas no queríamos invitarlos!".

Los novia sobre su suegra: "Siempre le da la vuelta a la situación"

Finalmente, la pareja decidió hablar con los padres del novio para expresarles su molestia por seguir invitando a más personas sin consultarlos previamente. La novia relató que la respuesta de sus suegros fue: "No queríamos molestarte como la última vez".

"La suegra siempre le da la vuelta a la situación, así que es culpa nuestra, y estamos esperando que diga: 'No puedo creer que no dejes venir a la hija de mi mejor amiga'", añadió la mujer. "Mi suegra probablemente amenazará con no venir, pero aún no hemos llegado a ese punto".

"En este punto, preferiríamos que no lo hiciera. Me ha causado muchísimo estrés", concluyó la novia, quien recurrió a Reddit en busca de consejos sobre cómo manejar esta tensa situación. "¡Estoy increíblemente enfadada! Pero tampoco quiero quejarme con mi prometido, ya que siento que está en medio de una situación terrible intentando complacer a mucha gente".

Internautas de Reddit advierten a la novia: "Así será tu vida a partir de ahora"

Muchos usuarios de Reddit compartieron sus opiniones sobre cómo manejar esta situación, señalando que gran parte de la responsabilidad podría recaer sobre el futuro esposo de la mujer. "Así será tu vida a partir de ahora si no lo abordas ahora", comentó un usuario.

"No me casaría con él hasta que pueda defenderte a ti y a tu familia. Sus padres te van a aplastar y él se lo va a permitir", respondió otro internauta. "Si tienes hijos y su madre quiere estar en la sala de partos y ocupar tu espacio posparto, estará ahí, quieras o no. Los invitados adicionales son lo de menos", añadió otro comentarista.