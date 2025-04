Una publicación en Facebook escrita por una mujer del norte de California conmocionó internet al hacer una escalofriante afirmación: "Soy hija de un asesino en serie". El mensaje, compartido en marzo de 2025, incluía una antigua fotografía en blanco y negro de su padre junto con detalles sobre sus supuestos crímenes.

De inmediato, la historia se viralizó, dando inicio a un intenso debate sobre la veracidad de sus declaraciones. "No es una broma, es la fría realidad", insistió la mujer, quien afirmó que la policía se niega a investigar las pruebas que ella había recolectado.

En California: la confesión de Galina sobre su padre, un asesino en serie

El 13 de marzo de 2025, Galina Trefil causó un gran revuelo en las redes sociales con una publicación que rápidamente se volvió viral. "Desde hace años, he vivido una doble vida, he llevado un secreto imposible", comenzó su relato, donde aseguró ser "la hija de un asesino en serie".

Originaria de California, la mujer relató que su padre John Trefil, un psiquiatra retirado de 86 años que se encuentra hospitalizado por graves problemas de salud, le había confesado que cometió los asesinatos en varios estados.

Según su relato, el hombre comenzó a matar en la década de 1950 y continuó con sus crímenes durante varias décadas. Sus víctimas, según ella, fueron cientos de mujeres y hombres de diversas edades y razas, que, en su mayoría, habría recogido mientras hacían autoestop en diferentes rutas estatales.

¿Qué dijo la Policía del condado de Mendocino sobre las evidencias presentadas por Galina?

Tras la viralización de las publicaciones en redes sociales, el sheriff de Mendocino, Matt Kendall, confirmó que su departamento había investigado las denuncias de Galina Trefil en 2023, pero que las había descartado.

Según explicó, en los videos, John Trefil "estaba apenas consciente" y fue únicamente Galina quien interpretó sus palabras. Además, la policía registró varias propiedades mencionadas por la mujer, incluidas las supuestas cabañas donde habrían tenido lugar algunos de los asesinatos, pero no encontraron ningún indicio.

También ingresaron el perfil genético del psiquiatra en la base de datos nacional, pero nuevamente no hallaron pruebas. No había ningún dato que respaldara las afirmaciones de la mujer. "No hay pruebas de que John Trefil haya asesinado a nadie, y mucho menos a cientos", concluyó el informe policial.