Las autoridades de Nueva York están buscando a un hombre que fue grabado por las cámaras de seguridad del metro mientras realizaba actos sexuales con el cadáver de un hombre sin hogar. El hecho ocurrió en la línea R del metro de la ciudad, y la policía está investigando las circunstancias en las que se produjo este acto perturbador. Según las primeras investigaciones, el cuerpo de la víctima, que aparentemente murió por causas naturales, había permanecido en el tren durante varias horas antes del incidente.

El caso ha generado gran conmoción en la comunidad, y las autoridades han difundido imágenes del sospechoso en un intento por identificarlo. Además, se ha revelado que una mujer también estaría involucrada en el robo de las pertenencias del sintecho antes de que ocurriera el acto, lo que ha complicado aún más el caso. Las cámaras de seguridad del metro han sido clave para desentrañar los detalles del suceso, lo que ha permitido que las autoridades sigan la pista de los responsables.

¿La policía de Nueva York ha identificado al sospechoso?

Según el New York Post, la policía aún no ha logrado identificar completamente al hombre que aparece en las grabaciones de seguridad, aunque se tiene una descripción detallada de él. El sospechoso es un hombre de 56 años, presuntamente adicto a la heroína, quien recientemente salió de prisión. Su hermano declaró que, desde su liberación, el hombre había estado viviendo con él, pero no lo había visto en los últimos días. El hermano expresó estar sorprendido por las acusaciones, asegurando que su hermano "no es ese tipo de persona", aunque las imágenes de las cámaras lo vinculan directamente con el acto ocurrido en el tren.

El caso continúa bajo investigación, y las autoridades están trabajando para recabar más pruebas que permitan identificar al sospechoso con mayor precisión. Mientras tanto, han distribuido entre los trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) un cartel con la imagen del hombre buscado, pidiendo colaboración para obtener información adicional que conduzca a su arresto.

¿Qué muestran las imágenes del Metro de Nueva York?

Según el diario Gothamist, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran los momentos previos y posteriores al acto sexual con el cadáver. En los videos, se observa a una mujer acercándose al hombre sin hogar alrededor de las 11 de la noche del martes, en una estación de Manhattan, quien le roba objetos de su cuerpo antes de huir. Posteriormente, en las grabaciones, se muestra a un segundo hombre que toma los artículos restantes del sintecho y, tras cometer el acto sexual con la víctima, también abandona el tren.

Las autoridades han destacado la importancia de estas imágenes para avanzar en la investigación, ya que proporcionan detalles clave sobre los movimientos de los sospechosos antes y después del crimen. Las grabaciones han sido cruciales para identificar a los implicados y permitir que la policía recopile más pruebas para procesarlos.