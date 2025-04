Video no corresponde a la caída de un helicóptero en el río Hudson de Nueva York en abril de 2025 Aunque la grabación viral muestra un siniestro aéreo en Estados Unidos, ocurrió realmente hace más de 5 años.

El jueves 10 de abril se produjo un nuevo accidente aéreo en Estados Unidos, luego de que un helicóptero de marca Bell 206 perdiera el control y se estrellara en las aguas del río Hudson, en Nueva York. Como consecuencia del siniestro, el piloto y una familia de turistas españoles compuesta por 5 personas, incluidos 3 niños, murieron de forma instantánea. Según un comunicado de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), el vehículo no contaba con sistemas de grabación de vuelo ("caja negra") ni cámaras a bordo, lo que complica las pesquisas sobre las causas de la tragedia.

En este contexto, varios cibernautas difundieron en Facebook y X un video que expone, supuestamente, los últimos instantes de la aeronave en pleno vuelo antes de precipitarse al río. La secuencia dura 38 segundos y fue registrada desde un muelle, en medio de un clima frío.

PUEDES VER: Este video sí muestra una manifestación contra la violencia hacia la mujer, pero es del 2020

"Imágenes del helicóptero que se estrelló en el río Hudson en Manhattan, Nueva York, volando erráticamente antes de estrellarse", menciona el mensaje adjunto a los posteos virales. No obstante, este material no es actual.

Desinformación sobre el accidente aéreo ocurrido el 10 de abril en el río Hudson (Estados Unidos). Foto: captura de Facebook / X

Video corresponde al choque de un helicóptero contra un edificio en junio de 2019 en Nueva York

Elegimos un fotograma específico del clip y, mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google, lo hallamos en una publicación realizada el 10 de junio de 2019 por la periodista Cooper Lawrence en la plataforma de X. Al respecto, escribió que un helicóptero se estrelló contra un edificio en el centro de Manhattan, en la esquina de la calle 51 y la 7. "Aquí se muestran imágenes del helicóptero volando erráticamente antes del choque", agregó.

Fecha original del video viral. Foto: captura de X

De acuerdo con la versión de la comunicadora, la autoría del metraje le corresponde a una usuaria de nombre "@thingswendysees", quien lo subió ese mismo día a través de Instagram. Se evidencian dos videos en su publicación, uno de los cuales coincide con el modelo viralizado recientemente. Por otra parte, en su descripción, mencionó que el helicóptero sobrevolaba el río Este, que conecta el puerto de Nueva York con el sur de Long Island.

Primer registro de la secuencia en la web. Foto: captura de Instagram

Medios de la nación norteamericana como The New York Times, New York Post, Fox News, ABC y CBS dieron cobertura al incidente y señalaron que el piloto Tim McCormack, de 58 años de edad, era la única persona a bordo y murió a causa del impacto. Además, mencionaron que el vehículo despegó a la 1:32 p.m. (hora local) y se estrelló 11 minutos después contra el tejado del edificio, de acuerdo con la versión ofrecida por el comisario James O'Neill.

En esa misma línea, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) compartió en X dos imágenes de la tragedia y confirmó la víctima mortal dada a conocer por la prensa. Se aprecia que, efectivamente, el helicóptero impactó en la parte alta de la edificación.

Reporte del Departamento de Bomberos de Nueva York acerca de la tragedia. Foto: captura de X

Conclusión

El video viral no guarda relación con el helicóptero que cayó a las aguas del río Hudson de Nueva York. Circula en la web desde junio de 2019 y muestra un accidente de similares características en el río Este de la misma ciudad. Por lo tanto, calificamos los posteos como engañosos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.