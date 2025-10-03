Arte Shipibo-Konibo en la Semana de la Moda de Nueva York

La marca peruana de moda ética Kené Kaya, de la diseñadora Alessandra Durand, presentó su colección Amor Ancestral SS26 durante la Semana de la Moda de Nueva York. "Para mí era fundamental dar el merecido reconocimiento a las artesanas indígenas con quienes trabajo y abrirles un espacio en un escenario tan importante. Olinda se convirtió en la primera mujer indígena en formar parte de un desfile en la Semana de la Moda de Nueva York, un hecho histórico que me llena de orgullo. Con esto, quisiera dejar un precedente para la moda peruana y espero que, a partir de ahora, más diseñadores peruanos que colaboran con comunidades indígenas sigan este camino de visibilización y respeto. Mi propósito es descolonizar la moda”, señala la diseñadora.

Durand sostiene que más que un desfile, es un homenaje a la identidad Shipibo-Konibo y a la riqueza cultural de la Amazonía peruana, fusionando saberes ancestrales con moda contemporánea. Como investigadora y diseñadora, su carrera está enfocada en los derechos humanos y la sostenibilidad. Por eso, antes del desfile, presentó el cortometraje “El Viaje al Origen del Kené”, dirigido por Rodo Arrascue. De esa forma, los asistentes podían conocer la vida y el arte de las mujeres migrantes shipibas provenientes de Pucallpa que hoy residen en Cantagallo, Lima.

Diseñadora Alessandra Durand, creadora de Kené Kaya, con artesanas shipibo-conibo de la comunidad de Cantagallo, Lima.

La reconocida artista, activista y lideresa shipibo-konibo Olinda Silvano cantó en vivo el ícaro Canto de la alegría. "Este momento convirtió la pasarela en una experiencia sensorial y espiritual que trascendió la moda para convertirse en un acto cultural y colectivo", se lee en un comunicado. "Cada pieza —desde vestidos elegantes hasta propuestas de sastrería masculina como corbatas bordadas— fue elaborada en colaboración con el colectivo de mujeres artesanas Shinan Imabo de Cantagallo. El resultado mostró cómo las tradiciones ancestrales pueden dialogar con la moda internacional de lujo, sin perder su esencia".

Al finalizar el desfile, Alessandra Durand caminó de la mano con la maestra Olinda Silvano, lideresa del colectivo Shinan Imabo. “Para mí fue un honor representar a mi país, Perú, con el trabajo de la Asociación de Madres Artesanas Shinan Imabo junto con Alessandra Durand. Es un honor estar en Nueva York por primera vez y cantar en ese escenario, compartiendo en nuestro idioma shipibo-konibo los cantos del kené”.