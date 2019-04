Tips para cuidar y mantener en perfecto estado tus blusas blancas

Si eres amante de las blusas blancas y sueles combinarlas en casi todos tus looks, es probable que necesites estos tips para mantener en buen estado. Las camisas blancas se han ganado su espacio de las prendas más versátiles y prácticas del clóset femenino.

La pregunta del millón es, ¿cómo hacer para que no se malgasten y se conserven en perfecto estado?

Pues, aquí te dejamos algunos tips caseros para que puedas cuidar tus blusas blancas

1- Es recomendable lavarlas con agua fría y plancharlas para quitarles las arrugas y olores de fábrica.

2- La forma de lavarlas, al igual que a otras prendas es preferible voltearlas para que no se deteriore el tejido visible, sobre todo si este incluye alguna inicial o detalle.

3- Si deseas que los puños y cuello siempre estén pulcros es mejor que esas zonas las laves a mano.

4- Es recomendable que no uses productos como cloro o detergentes muy agresivos, sobre todo si prometen un blanco duradero, ya que echarán a perder los tejidos antes de lo que piensas.

5- Entre los remedios caseros para mantener el blanco y brillo de la blusa está el introducir en la lavadora un limón cortado en rodajas dentro de una media.

6- Si la camisa blanca está muy sucia puedes darle un baño de agua caliente con jabón antes de meterla a la lavadora.

7- Si tu blusa es de manga larga lávala con los puños remangados para que no salgan deteriorados, además de desbrochados.

8- ¿Y los brillos? Para que tu blusa blanca termine brillos al plancharlo es recomendable que le pongas un pañuelo húmedo sobre la prenda y así evitarás ese efecto.

9- Por último, para que no tenga huellas de los ganchos es preferible que uses colgador al momento de secar y ponerlo en el clóset. Además, de abrochar el primer botón del cuello, ya que esto hará que no arrugue o malforme.

Toma en cuenta estos consejos para que tus blusas blancas se vean como nuevas.