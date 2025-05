Ross Dress for Less en Nueva York: estas son las locaciones de las nuevas tiendas en el estado

Ross Dress for Less da un paso firme en su estrategia de crecimiento y apunta al estado de Nueva York como un nuevo punto clave. Con la apertura de varias tiendas en Long Island, la cadena estadounidense de tiendas de descuento fortalece su presencia en una de las regiones más pobladas del país. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de productos de calidad a precios accesibles, un factor que ha definido el éxito de la marca en otros estados.

Las nuevas ubicaciones en Farmingville y Hempstead no solo representan un avance comercial, sino también una fuente directa de empleos y dinamismo económico local. Además, Ross Stores proyecta abrir más sucursales en zonas estratégicas como Bohemia e Islandia, confirmando así su compromiso con el mercado del noreste estadounidense. La expansión llega en un momento donde los consumidores buscan maximizar su poder adquisitivo sin renunciar a variedad y calidad.

Ross Dress for Less abre tiendas en Farmingville y Hempstead

Ross Dress for Less, reconocida por ofrecer ropa, calzado y artículos para el hogar a precios reducidos, instalará nuevas sucursales en Farmingville y Hempstead, ambas en Long Island. En Farmingville, la tienda funcionará en el centro comercial Expressway Plaza, en el 2280 North Ocean Avenue, donde compartirá espacio con locales como Skechers, Burlington y Stop & Shop. La elección de esta ubicación no es casual: el área cuenta con un alto tráfico comercial y una comunidad activa.

En Hempstead, la tienda se sumará al Hempstead Village Commons, un complejo con una fuerte presencia de marcas de descuento como Aldi y TJ Maxx. Estas aperturas refuerzan el enfoque de la cadena en zonas suburbanas densamente pobladas, con fácil acceso y alto flujo peatonal. Los locales están actualmente en proceso de acondicionamiento, tras recibir la aprobación de las autoridades locales. El concejal del distrito de Farmingville, Michael Loguercio, expresó su apoyo a esta expansión, destacando los beneficios económicos y sociales para la comunidad.

La expansión de Ross en Nueva York forma parte de un plan nacional

Estas nuevas tiendas forman parte de una estrategia nacional que contempla 90 aperturas durante el año fiscal 2025. Solo en marzo, Ross Stores inauguró 19 nuevas sucursales en 14 estados, incluidos Nueva Jersey, Connecticut y Minnesota. Esta agresiva expansión tiene como objetivo captar a un público cada vez más amplio que busca ropa de marca, decoración y productos para el hogar a precios accesibles, consolidando la reputación de Ross como uno de los líderes del sector “off-price”.

Con esta política de crecimiento, la compañía busca posicionarse como la opción predilecta para quienes priorizan el ahorro sin sacrificar calidad. Según voceros de la empresa, las nuevas aperturas permiten acercar sus productos a comunidades que antes debían trasladarse largas distancias para acceder a una tienda Ross Dress for Less. La inclusión de Long Island en este mapa de crecimiento responde directamente a estudios de mercado que identificaron una alta demanda insatisfecha en la región.

Ross Dress for Less refuerza su presencia en el noreste de Estados Unidos

Además de su interés en Long Island, Ross Stores tiene en la mira otros puntos estratégicos del noreste del país. La elección de esta región responde a su densidad poblacional y al perfil del consumidor local, que valora las propuestas de tiendas con descuentos en ropa y artículos del hogar. Las próximas aperturas en Bohemia e Islandia también se inscriben en este marco, llevando el total previsto en la zona a cuatro nuevas tiendas en un solo año.

Este avance posiciona a Ross como una fuerza competitiva frente a otras cadenas como Marshalls y Burlington, que ya operan en el área. La firma se apoya en un modelo de negocios eficiente, sin gastos excesivos en decoración o servicios innecesarios, permitiendo trasladar el ahorro directamente al cliente. Con esta estrategia, Ross Dress for Less espera seguir ganando terreno en Nueva York y ampliar su base de clientes en una de las zonas más exigentes del país.