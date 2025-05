Malas noticias para inmigrantes en EEUU: entidad del gobierno propone cortar ayuda legal a menores migrantes no acompañados

La Cámara de Representantes de EEUU se encuentra evaluando una propuesta que pondría fin a la asistencia legal para los menores migrantes no acompañados, una medida que podría tener un impacto devastador en los derechos de los migrantes.

El martes, la juez federal de distrito de Estados Unidos, Araceli Martínez-Olguin, emitió una orden preliminar que obliga a la administración de Trump a reanudar la asistencia legal de niños migrantes. Sin embargo, la propuesta legislativa en discusión podría desmantelar las protecciones que han estado vigentes desde 2009, dejando a miles de menores en situaciones vulnerables.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos propone eliminar ayuda legal a niños inmigrantes no acompañados

Desde marzo, la administración de Trump había detenido la financiación para abogados que ayudan a niños migrantes no acompañados, lo que llevó a varias organizaciones a presentar demandas tras verse obligadas a despedir a trabajadores y buscar alternativas para ayudar a estos menores. La situación se complicó aún más cuando la administración intentó apelar la decisión del juez y solicitar su recusación.

La medida que se considera en el comité de la Cámara de Representantes no solo omite la financiación para abogados, sino que también introduce tarifas que afectarían a los niños migrantes y a sus familias. Entre estas tarifas se incluyen $5,000 por llegar a la frontera entre puertos de entrada legales y hasta $8,500 en tarifas de patrocinio.

Las organizaciones de ayuda a niños migrantes advierten: es “regalo enorme para los traficantes”

Organizaciones que asisten a niños migrantes no acompañados han calificado la propuesta como un “regalo enorme para los traficantes”, advirtiendo que podría tener implicaciones catastróficas para los menores que buscan seguridad en EEUU. Jean Bruggeman, directora ejecutiva de la Freedom Network, destacó que la medida podría aumentar la vulnerabilidad de los niños y familias, llevando a más abusos y explotación.

Por otro lado, Jennifer Podkul, vicepresidenta de política y defensa en Kids in Need of Defense, también expresó su preocupación: “este proyecto de ley no solo hace imposible que los niños accedan a protección en EEUU, sino que también haría que el gobierno sea responsable de poner a los niños en condiciones peligrosas"

El futuro de la financiación para la asistencia legal de niños migrantes dependerá de las decisiones que tome el Congreso en la legislación presupuestaria que se está redactando.