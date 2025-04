Excelentes noticias para inmigrantes en Nueva York: Eric Adams se compromete a defenderlos de deportaciones del ICE

Eric Adams aseguró que los inmigrantes en Nueva York podrán estar tranquilos, pese a los arrestos del ICE. Foto: Composición LR/The New York Times/

Eric Adams aseguró que los inmigrantes en Nueva York podrán estar tranquilos, pese a los arrestos del ICE. Foto: Composición LR/The New York Times/

Este viernes, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, envió un fuerte mensaje a los inmigrantes de la ciudad. En un encuentro con medios latinos, señaló que los inmigrantes pueden "vivir su vida" sin temores, a pesar de la intensificación de los arrestos y expulsiones promovidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), bajo la administración de Donald Trump.

El mensaje fue claro: "ICE no irá a las escuelas, no irá a los centros de oración, no está en los hospitales", reiteró Adams, subrayando su política de protección hacia los inmigrantes. Durante la rueda de prensa, estuvo acompañado por dos figuras clave en su administración: Adolfo Carrión, vicealcalde para Vivienda, y Ana Almanzar, vicealcaldesa de asuntos estratégicos, la primera dominicana en ocupar este puesto.

Eric Adams apoyará a los inmigrantes en Nueva York

Telemundo Nueva York informó que, A pesar de sus esfuerzos por garantizar la seguridad de los inmigrantes, el alcalde enfrenta críticas de grupos proinmigrantes. Estas organizaciones lo acusan de colaborar con la administración Trump al permitir la presencia de ICE en la cárcel de Rikers Island. En respuesta, Adams defendió su postura, recordando que Nueva York siempre ha sido un refugio para todos, sin importar su origen.

El alcalde, que planea buscar la reelección en noviembre como candidato independiente, también indicó la importancia de mantener a los inmigrantes seguros, incluso frente a las políticas federales de deportación masiva. Según la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía, más de 400 idiomas se hablan en las calles de la ciudad, lo que refuerza su identidad multicultural. A pesar de las críticas, Adams continúa reafirmando su compromiso con los inmigrantes y la diversidad de la Gran Manzana.

PUEDES VER: Vigente enmienda firmada por Ron DeSantis en Florida suspende licencia a conductores e incauta vehículos

Balance de la gestión de Eric Adams en Nueva York

El evento también fue una oportunidad para que los vicealcaldes hispanos de la administración de Adams compartieran algunos logros significativos. Carrión destacó los avances en la creación de viviendas asequibles, con la promesa de alcanzar 140,000 viviendas a bajo costo al final del mandato, un número superior al de los últimos 20 años.

Por su parte, Ana Almanzar resaltó los avances en educación infantil, con una asignación de fondos para que 53,000 niños recibieran educación preescolar, un aumento significativo en comparación con los 14,000 niños en la administración anterior. Estos logros muestran el compromiso de la administración de Adams con el bienestar de las comunidades más vulnerables, incluidas las familias inmigrantes.