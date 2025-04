La Federación de Esgrima de Estados Unidos descalificó a Stephanie Turner en un torneo realizado en Maryland después de que se negara a enfrentar a Redmond Sullivan, una oponente que, según ella, era transgénero. El pasado 30 de marzo, Turner estaba participando en un torneo regional de la federación en la Universidad de Maryland, cuando realizó una protesta inesperada.

En un video que se ha difundido en las redes sociales, Turner se ve arrodillándose ante Sullivan antes de su enfrentamiento, negándose así a luchar contra ella. "Soy mujer, y este es un hombre", afirmó después de la competencia. El árbitro le mostró una tarjeta negra por conducta antideportiva y, como resultado, Turner fue descalificada del torneo.

VIDEO MÁS VISTO Impresionante nube en forma de embudo se forma sobre Spring Hill

¿Qué dijo la Federación de Esgrima de Estados Unidos ante lo ocurrido?

La Federación de Esgrima de Estados Unidos justificó su decisión de expulsar a la esgrimista a través de un comunicado en el que indicó: "Un esgrimista no tiene permitido negarse a competir contra otro debidamente inscrito, sin importar la razón". De acuerdo con las normativas, dicha negativa implica descalificación y las sanciones pertinentes.

La organización explicó que la descalificación de Stephanie Turner solo aplica para el torneo del 30 de marzo. "Reconocemos que el debate sobre la equidad e inclusión en relación con la participación de personas transgénero en el deporte está en desarrollo", señaló el comunicado.

Asimismo, la Federación afirmó que siempre apoyará la inclusión y que se compromete a revisar esta política conforme surjan más investigaciones basadas en evidencia o cuando se implementen cambios en el ámbito olímpico y paralímpico.

Stephanie Turner cuenta por qué rechazó competir contra una rival trans

La esgrimista Stephanie Turner comentó posteriormente en el medio 'Fox News Digital' que, al revisar el grupo con el que tendría que enfrentarse la noche antes del combate, se dio cuenta de que competiría contra una oponente transgénero. "Les dije que me negaba a competir porque esta persona es un hombre, y yo soy una mujer, y este es un torneo femenino, así que me niego a participar por principios", explicó la atleta.

Además, mencionó que Sullivan se registró en el torneo después de ella. “Cuando vi que estaba en el grupo con Redmond, pensé, ‘Está bien, lo haré, me voy a arrodillar’. Sabía que debía hacerlo porque USA Fencing no ha escuchado las objeciones de las mujeres”. Así que se arrodilló y le dijo al árbitro: “Lo siento, no puedo hacerlo. Soy una mujer, esta es una persona transgénero y este es un torneo femenino. No voy a competir contra esta persona”.

¿Está permitido en EE.UU. que personas trans participen en competencias deportivas?

La ley firmada por Donald Trump en febrero de 2025 establece que solo los 'atletas-estudiantes' que hayan nacido con género femenino podrán participar en las competencias universitarias, una restricción que entra en conflicto con las políticas inclusivas de las federaciones y que generará controversia en la aplicación de cada deporte.

A pesar de que Stephanie Turner percibió una ventaja en Sullivan, sus resultados no la respaldan, ya que ha ganado solo el 40% de sus combates, 18 de 45, mientras Turner acumula más de 200 enfrentamientos. Cabe mencionar que el torneo de esgrima organizado por la Universidad de Maryland no forma parte del circuito de la NCAA, que es el principal escaparate universitario en Estados Unidos.