Terrible hallazgo en Nueva Jersey: recuperan el cuerpo de un hombre en ronda marítima de la policía

Un espeluznante hallazgo paralizó la tranquilidad del paseo marítimo en Hoboken, Nueva Jersey. Las autoridades recuperaron el cuerpo de un hombre en las aguas del río Hudson, lo que generó una rápida intervención de los equipos de emergencia locales y estatales.

El suceso ocurrió durante la mañana del lunes, cuando testigos alertaron sobre un cuerpo flotando cerca del muelle C. Las autoridades acordonaron la zona, incluyendo el Parque Sinatra, mientras se desarrollaban las investigaciones. Por el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido.

¿Cómo encontraron el cuerpo en Nueva Jersey?

La Oficina del Fiscal del Condado de Hudson informó que fue necesario un despliegue conjunto entre el Departamento de Bomberos de Nueva York, servicios de emergencia y la policía local para recuperar el cadáver. El cuerpo fue detectado por oficiales que realizaban un paseo marítimo cerca al área recreativa de Hoboken, quienes alertaron al 911 ante la macabra escena.

De igual manera, informaron que una sección del Parque Sinatra, ubicado al norte del Muelle C, permanecía clausurada. El operativo se realizó con rapidez para evitar la alteración de pruebas en la escena. Las autoridades no han confirmado si el hallazgo está relacionado con incidentes previos, aunque se sabe que semanas atrás hubo una detención por un tiroteo en la zona en el que el cuerpo de la víctima no fue localizado.

Muelle C cerrado por el macabro hallazgo

Tras el descubrimiento, el muelle C y parte del Parque Sinatra fueron clausurados de forma temporal como medida preventiva. Las autoridades aseguraron que no existe una amenaza activa para el público, pero el cierre se mantendrá mientras se recaban pruebas y se avanza en la investigación.

El caso ha generado inquietud entre los residentes y visitantes de Hoboken, quienes frecuentan la zona por su atractivo turístico. "La zona no representa un riesgo para el público, sin embargo, se solicita evitar el área", indicó la policía.