¡Atención, conductor en Nueva York! DMV advierte que solo podrás apelar tu multa de tránsito si cumples con este requisito importante

Si has recibido una multa de tránsito en Nueva York y estás pensando en apelar la sanción, es crucial conocer los detalles sobre cómo hacerlo correctamente. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York ha establecido procedimientos claros que los conductores deben seguir.

Según el DMV de Nueva York, solo aquellos conductores que tengan condenas procesadas podrán ser apeladas ante este organismo si tienen un distintivo de la Oficina de Infracciones de Tráfico (TVB).

DVM de Nueva York advierte que debes cumplir con este requisito para apelar una multa de tránsito

El DMV de Nueva York ha señalado que solo podrás apelar las condenas que provienen de la Oficina de Infracciones de Tráfico (TVB). Esto significa que para que tu apelación sea considerada, la multa de tránsito debe incluir la leyenda "Traffic Violations Bureau" en la parte inferior del documento. Sin este detalle, no podrás presentar tu solicitud ante el DMV. Además, es importante destacar que la TVB no se encarga de procesar condenas que provienen de tribunales locales, como las relacionadas con multas de estacionamiento o infracciones de naturaleza penal.

De acuerdo con el DMV, si tu sanción del conductor no está relacionada con la TVB, entonces deberás apelar ante el tribunal correspondiente o ante la autoridad local encargada de infracciones de estacionamiento. En estos casos, el Departamento de Vehículos Motorizados no tiene competencia para revisar o modificar las condenas.

¿Cómo apelar una multa de tránsito ante el DMV de Nueva York?

Si recibiste una condena por incomparecencia o si no pudiste asistir a tu cita ante la Oficina de Infracciones de Tráfico (TVB), tienes la opción de apelar. Para ello, primero debes presentar una Solicitud de Reapertura de una Condena por Incomparecencia (Formulario AA-3.3) ante la Unidad de Incomparecencias de la TVB del DMV de Nueva York. Es crucial recordar que este trámite debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la condena, de lo contrario, tu solicitud podría ser rechazada.

Si el DMV deniega tu solicitud, aún puedes apelar esa decisión mediante el mismo proceso. No obstante, es importante que tengas en cuenta que, independientemente del resultado de la apelación, deberás abonar una cuota no reembolsable de $10. Esta tarifa se aplica incluso si tu apelación es rechazada o la condena se mantiene. Este monto no será devuelto bajo ninguna circunstancia.

DMV de Nueva York podría negar tu apelación de multa de tránsito

El DMV de Nueva York no está obligado a aceptar todas las apelaciones. La Junta de Apelaciones del Departamento de Vehículos Motorizados revisará cada caso y, en caso de que no cumpla con los requisitos establecidos, puede rechazar tu solicitud. Algunas razones comunes por las cuales una apelación podría ser denegada incluyen: