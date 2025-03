El fundador de Pirate's Booty se autoproclamó alcalde de esta zona en Nueva York: "Tengo muchísimas ideas geniales"

La controversia en torno a Robert Ehrlich, el fundador de Pirate's Booty, ha escalado después de su autoproclamación como alcalde de un nuevo municipio en Sea Cliff, Nueva York. Ehrlich ha declarado su intención de mejorar la zona y ha creado una nueva administración, desafiando la autoridad local al utilizar una ley poco conocida del estado, según The New York Post.

El empresario afirma haber encontrado una laguna legal que lo habilita para crear lo que él llama la “Aldea Incorporada de Residentes de Sea Cliff”. En sus declaraciones, sostiene que el proceso que siguió fue legítimo, argumentando que, según la ley de Nueva York, si un 10% de la población de un municipio firma una petición, se puede modificar la estructura política, disolviendo la alcaldía actual.

Robert Ehrlich se proclamó alcalde de Sea Cliff, en Nueva York

El día de su proclamación, Robert Ehrlich no solo se declaró alcalde, sino que también presentó una serie de ideas que, según él, transformarían el pueblo de Sea Cliff, en Nueva York. "Tengo muchísimas ideas geniales. Amo a Sea Cliff con todo mi corazón y no quiero que esto salga mal", aseguró en un video promocional. Sin embargo, su intervención no fue bien recibida por las autoridades locales. Según su versión, él actuó en respuesta a un vacío legal que le permitió convocar a la creación de una nueva entidad política.

Ehrlich utilizó la Ley de Empoderamiento Ciudadano, una normativa que permite la creación de nuevas aldeas mediante un proceso que incluye la firma de una petición por parte de al menos el 10% de la población. En Sea Cliff, donde viven cerca de 5,000 personas, esto equivale a unas 500 firmas, las cuales fueron recabadas para proceder con la disolución del gobierno local y la creación de un nuevo municipio bajo su liderazgo.

Comunidad de Sea Cliff responde a Robert Ehrlich

El impacto de esta proclamación de Ehrlich en Sea Cliff ha sido polémico. En un comunicado oficial de la Villa Sea Cliff, se reveló un tenso incidente ocurrido en el Village Hall el lunes 10 de marzo de 2025. Robert Ehrlich, acompañado de otros colaboradores, llegó al edificio con la intención de tomar posesión de las oficinas municipales y despedir al personal actual de la aldea. Según el comunicado, Ehrlich se presentó como alcalde y exigió que todo el personal fuera cesado, aunque señaló que podían postularse nuevamente para sus puestos.

El incidente escaló rápidamente cuando las autoridades locales le informaron que su reclamación carecía de respaldo legal. De acuerdo con las autoridades locales, tras recibir esta negativa, Ehrlich y sus asociados se mostraron cada vez más confrontativos, recurriendo a lenguaje ofensivo y creando un ambiente hostil que obligó a la intervención policial.