Amazon Prime Gaming en EE. UU.: conoce la lista de los 20 juegos gratuitos lanzados en marzo de 2025

Amazon Prime Gaming comenzó marzo con una impresionante selección de juegos gratuitos para sus suscriptores en EE. UU. Este mes, la plataforma ha decidido sorprender a los jugadores con una lista diversa que incluye juegos icónicos como Fallout 3 y Fallout New Vegas, así como otros títulos aclamados como Mortal Shell.

En total, Amazon Prime Gaming está regalando 20 juegos gratis en marzo de 2025. Estos incluyen clásicos de los videojuegos que han dejado huella en la historia de la industria, junto con otros lanzamientos recientes que prometen mantener a los jugadores cautivos durante horas.

Los juegos gratuitos más destacados de la lista en marzo 2025

Los títulos gratuitos ofrecidos por Amazon Prime Gaming en marzo de 2025 abarcan una amplia variedad de géneros, lo que garantiza que todos los gustos serán satisfechos. Entre los más destacados se encuentran Fallout 3 y Fallout New Vegas. Otro juego que destaca es Mortal Shell, un título de acción y aventura con una jugabilidad desafiante que recuerda a los mejores títulos de la saga Dark Souls

Además, otros juegos como Metal Slug 3 y The Flame in the Flood agregan variedad al conjunto, ofreciéndole a los usuarios una dosis de nostalgia con títulos clásicos de los videojuegos y algunos más recientes.

Fecha de lanzamiento para cada videojuego gratuito en marzo de 2025

Amazon Prime Gaming se caracteriza por ofrecer los juegos gratuitos de manera escalonada a lo largo del mes. En marzo de 2025, los títulos comenzaron a liberarse a partir del 1 de marzo, y continuarán siendo añadidos cada semana.