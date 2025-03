Si el cheque de DOGE de Elon Musk por US$5.000 se hace realidad, ¿quiénes no podrían recibir el monto de estímulo?

En Estados Unidos, millones de personas esperaban recibir el cheque de estímulo del DOGE, una iniciativa económica para ayudar a los ciudadanos. Sin embargo, algunas personas podrían quedar fuera de este beneficio debido a requisitos específicos que no todos cumplen. El gobierno ha establecido criterios claros sobre quiénes no son elegibles para recibir el pago.

Este cheque, basado en criptomonedas como el DOGE, ha causado gran expectativa, pero también ha generado preocupación entre aquellos que no califican. La exclusión se basa principalmente en factores como el estatus migratorio, el tipo de empleo y los ingresos reportados, lo que afecta a diversas poblaciones dentro del país.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el cheque de estímulo del DOGE?

El cheque de estímulo del DOGE está dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Para calificar, los solicitantes deben tener un estatus legal en el país y haber presentado sus impuestos de manera regular. Aquellos que no hayan declarado sus impuestos de manera correcta o no estén al día con sus obligaciones fiscales podrían quedar fuera de este beneficio.

Además, los solicitantes deben cumplir con ciertos límites de ingresos establecidos por las autoridades. Aquellos que ganen por encima de un umbral determinado podrían no recibir el beneficio o podrían recibir una cantidad menor. Este sistema está diseñado para beneficiar a quienes más lo necesitan, priorizando a las personas con ingresos bajos o medios.



¿Quiénes son las personas que no calificarían en Estados Unidos?

Existen varias situaciones en las que las personas no calificarían para recibir el cheque de estímulo del DOGE. Los no residentes y aquellos sin un número de seguro social válido, como algunos trabajadores temporales o inmigrantes sin estatus legal, no serían elegibles. Además, aquellos que no han presentado sus declaraciones fiscales correspondientes a los últimos años también quedarían fuera.

Otra exclusión importante es la de quienes reciben ciertos tipos de asistencia pública, como subsidios por discapacidad o programas de bienestar social, si estos programas no permiten la inclusión en el sistema de distribución de los estímulos. Los trabajadores autónomos con ingresos irregulares también deben cumplir con reglas fiscales específicas para calificar.



¿Cómo apelar si no se recibe el beneficio?

Para aquellos que consideren que deberían recibir el cheque de estímulo del DOGE pero fueron excluidos, existe un proceso de apelación. Los solicitantes pueden presentar la documentación adicional que demuestre que cumplen con los requisitos, como pruebas de ingresos o la presentación de impuestos.

Las autoridades han abierto canales específicos de atención para revisar estos casos y corregir cualquier error en el proceso de selección. Aquellos que consideren que fueron injustamente excluidos tienen la posibilidad de corregir su situación, pero deben actuar rápidamente para evitar retrasos en la resolución de su solicitud.