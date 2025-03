Compañías de cruceros en Estados Unidos enfrentan interrupciones en altamar por ciclón de Australia

El impacto de los fenómenos meteorológicos en la industria de los cruceros quedó nuevamente evidenciado con el reciente paso del ciclón Alfred por Australia, que provocó severas interrupciones en los itinerarios de algunas de las compañías de cruceros más grandes del mundo. Carnival Cruise Line y Royal Caribbean, dos de los gigantes del sector con sede en Estados Unidos, se vieron obligadas a suspender varias rutas en la región del Pacífico Sur debido a la tormenta que afectó gravemente las operaciones en el Puerto de Brisbane, uno de los destinos más importantes para los cruceros en la región.

Este evento resalta los desafíos logísticos y de seguridad que enfrentan las empresas cuando fenómenos naturales como los ciclones afectan las rutas marítimas. La interrupción por tormenta no solo ha afectado a los viajeros que se encontraban a bordo de los barcos, sino que también ha tenido consecuencias económicas y operativas para las compañías de cruceros.

¿Qué compañías de cruceros sufren interrupciones por ciclón de Australia?

Las principales compañías de cruceros en Estados Unidos, como Carnival Cruise Line y Royal Caribbean, se han visto gravemente afectadas por el paso del ciclón Alfred en la región del Pacífico Sur. Ambas, gigantes de la industria, operan de manera estacional en ciudades australianas como Brisbane, y debido a las intensas condiciones meteorológicas, se vieron obligadas a cancelar itinerarios y suspender sus operaciones en las aguas cercanas.

Este fenómeno, que afectó principalmente a los barcos Carnival Luminosa y Quantum of the Seas, generó complicaciones logísticas en la industria de los viajes marítimos, especialmente cuando los barcos se encuentran en altamar y no pueden atracar en los puertos programados. Las compañías de cruceros operan una infraestructura compleja que depende de la puntualidad y la seguridad en el embarque y desembarque de los pasajeros.

¿Cuáles fueron las medidas de seguridad que se realizaron ante el ciclón de Australia?

Frente a la inminente llegada del ciclón Alfred, las autoridades australianas implementaron una serie de medidas de seguridad para minimizar los riesgos y garantizar la protección tanto de los residentes locales como de los viajeros. El gobierno de Queensland y los servicios de emergencia desplegaron equipos en las zonas más vulnerables.

Una de las primeras medidas adoptadas fue la evacuación de las comunidades cercanas a las zonas de alto riesgo. El gobierno ordenó la evacuación de miles de personas que residían en las áreas más expuestas a inundaciones y deslizamientos de tierra.