Cambio de horario en Nueva York 2025: fecha confirmada que llegará el verano en el estado de Kathy Hochul

Cada año, Estados Unidos ajusta sus relojes para maximizar el uso de la luz solar y promover el ahorro energético. En 2025, el estado de Nueva York se prepara para adelantar sus relojes una hora el 9 de marzo, marcando el inicio del horario de verano. Este ajuste no solo busca optimizar el consumo de energía, sino que también influye en la vida cotidiana de millones de residentes y turistas que visitan la ciudad que nunca duerme.

El cambio de hora coincide con la transición del invierno a la primavera, una estación que trae consigo temperaturas más cálidas y días más largos. Este periodo es especialmente significativo para Nueva York, ya que la ciudad ofrece una amplia gama de actividades al aire libre y eventos culturales que se ven favorecidos por el incremento de horas de luz diurna.

Cambio de hora en Nueva York: ¿cuándo será el inicio del verano?

El horario de verano en Nueva York comenzará el domingo 9 de marzo de 2025. A las 2:00 a.m., los relojes se adelantarán una hora, pasando a ser las 3:00 a.m. Este cambio se realiza de manera automática en la mayoría de los dispositivos electrónicos, pero es recomendable verificar y ajustar manualmente relojes analógicos o aquellos que no actualizan la hora por sí mismos.

Este ajuste se mantendrá vigente hasta el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando los relojes se atrasarán una hora para regresar al horario estándar. Es importante destacar que no todos los estados y territorios de Estados Unidos observan el horario de verano. Por ejemplo, Hawái, la mayor parte de Arizona, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y Samoa Americana no participan en este cambio y mantienen el mismo horario durante todo el año.

Inicio de la primavera en Estados Unidos en 2025

La primavera en Estados Unidos comenzará oficialmente el 20 de marzo de 2025 a las 5:01 a.m. ET, momento en el cual ocurre el equinoccio de primavera. Este fenómeno marca el punto en el que el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración, dando inicio a una temporada caracterizada por temperaturas más cálidas y una mayor cantidad de luz solar.

La llegada de la primavera es especialmente significativa en Nueva York, donde los residentes y visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de actividades al aire libre, desde paseos por Central Park hasta festivales y eventos culturales que celebran el renacimiento de la naturaleza y el clima más templado.

Impacto del cambio de hora en la vida cotidiana

El adelanto de una hora en los relojes tiene múltiples implicaciones en la rutina diaria de las personas. Una de las principales ventajas es la extensión de la luz natural durante las horas de la tarde, lo que permite realizar más actividades al aire libre después de la jornada laboral o escolar. Además, se ha observado que este cambio puede contribuir a una reducción en el consumo de energía eléctrica, al disminuir la necesidad de iluminación artificial en los hogares y lugares de trabajo.

Sin embargo, el cambio de hora también puede afectar el ritmo circadiano de algunas personas, provocando alteraciones en el sueño y en la productividad durante los primeros días posteriores al ajuste. Por ello, se recomienda adoptar medidas para facilitar la adaptación, como ajustar gradualmente los horarios de sueño en los días previos y exponerse a la luz natural durante las mañanas.