Florida: ladrón de joyas se traga pendientes de Tiffany valorados en más de US$760.000 antes de ser arrestado en Orlando

Un ladrón de joyas de Florida, identificado como Jaythan Gilder, robó más de 700.000 dólares en aretes y se tragó la evidencia antes de ser detenido cerca de Orlando, según informe de las autoridades.

El 26 de febrero, Gilder, de 32 años, se presentó ante los empleados de Tiffany & Co. en el centro comercial Millenia como representante de "un atleta profesional" antes de que le mostraran varias piezas de joyería de alto valor. De acuerdo con la policía de Orlando, entre ellas figuraron dos pares de aretes que sumaban un total de 769.500 dólares.

¿Cómo Gilder robó los pendientes de alto valor de Tiffany & Co.?

Las imágenes de las cámaras de seguridad parecen mostrar a Gilder sentado en una mesa dentro de la tienda, con dos pares de aretes y un collar frente a él. Posteriormente, tomó los aretes y se fue del lujoso establecimiento.

La tienda de Tiffany & Co. del centro comercial Millenia de Orlando, Florida. Foto: difusión.

La Patrulla de Carreteras de Florida logró interceptarlo y fue visto tragándose varios objetos, que se sospecha eran los aretes robados. Además, la policía de Orlando divulgó una imagen de rayos X que parecía mostrar un objeto extraño en el abdomen del sospechoso.

El historial criminal de Gilder: un robo similar y arrestos pendientes

El robo de Jaythan Gilder en Tiffany & Co. no fue un hecho aislado, ya que en 2022 había llevado a cabo un robo similar en la misma tienda en The Woodlands, Texas. Además, tiene 48 órdenes de arresto pendientes en Colorado, agregó la policía. Para el miércoles, Gilder seguía detenido en el condado de Orange, aunque no se aclaró si había contratado o le habían asignado un abogado.

Un portavoz de la policía de Orlando declinó hacer comentarios el miércoles cuando NBC News preguntó si los pendientes robados habían sido recuperados. "No tenemos información adicional para compartir en este momento", señaló el representante del departamento.