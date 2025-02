Redadas del ICE en EE. UU.: propietarios de un restaurante en Nueva Jersey fueron arrestados por las autoridades de inmigración

Un restaurante en Haddon Township, Nueva Jersey, se ha visto envuelto en una controversia tras el arresto de sus propietarios por parte de las autoridades de inmigración. La situación ha dejado a la comunidad en estado de shock y ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan muchos inmigrantes en el país, según informó CBS News.

El martes, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con U.S. Marshals, realizaron una operación en el restaurante Jersey Kebab, donde los propietarios, Emine y Celal Emanet, fueron detenidos. Su hijo, Muhammed Emanet, fue testigo del suceso y compartió su experiencia, describiendo un ambiente de tensión y confusión.

“Había un U.S. Marshal parado afuera con una ametralladora, y me miró, diciendo que no podía entrar. Le respondí que trabajaba allí”, relató Muhammed. Al ingresar, encontró a su padre sentado y a su madre ya esposada. Este evento inesperado ha dejado a la familia en una situación precaria, obligando a Muhammed a asumir el control del negocio familiar.

La situación de los Emanet y el impacto en su negocio en Nueva York

La familia Emanet llegó a Estados Unidos en 2008, buscando una vida mejor. Celal Emanet, además de ser propietario del restaurante, es un imán sustituto local y posee un doctorado en historia en Turquía. Sin embargo, la detención de sus padres ha puesto en riesgo la continuidad del restaurante, que es un pilar en la comunidad.

“Estaba mirando a mi alrededor porque todos los trabajadores estaban en shock. Los clientes estaban afuera, mirando, preguntándose qué estaba pasando. Tenía un pedido de catering para 50 personas en la parrilla que aún estaba encendida”, comentó Muhammed, reflejando la confusión y el caos que se vivió en el lugar.

El futuro incierto del restaurante Jersey Kebab

Tras el arresto, Celal Emanet fue liberado con un monitor de tobillo, mientras que su esposa fue trasladada a un centro de detención de inmigrantes, donde permanecerá hasta que se resuelva su caso. “Su situación migratoria aún está pendiente, pero debido a que su caso no ha sido decidido, no pueden estar en libertad”, explicó Muhammed.

La incertidumbre sobre el futuro del restaurante es palpable. Muhammed ha expresado su preocupación por la falta de liderazgo en el negocio, ya que su madre es considerada la “ancla” del restaurante. “Hasta que ella esté aquí, vamos a estar cerrados”, afirmó, dejando claro el impacto que tiene su madre en la operación del negocio.

Apoyo de la comunidad de Nueva Jersey

A pesar de la adversidad, Muhammed Emanet se muestra agradecido por el apoyo de la comunidad. “Como musulmanes, nos enseñan que no importa cuánto alguien te haya hecho daño, debes responder con amabilidad”, reflexionó. Esta filosofía de vida ha sido fundamental para la familia Emanet en estos momentos difíciles.

La situación de los Emanet resalta los desafíos que enfrentan muchos inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en el contexto actual de políticas migratorias estrictas. La comunidad espera que la familia pueda superar esta crisis y que el restaurante Jersey Kebab reabra sus puertas pronto, continuando así con su legado y contribución a la diversidad cultural de la región.