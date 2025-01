Ross Dress for Less: este es el mejor día para conseguir prendas a solo 49 centavos en Estados Unidos

Ross Dress For Less ofrece prendas desde 4 centavos. Foto: composición LR

Ross Dress For Less ofrece prendas desde 4 centavos. Foto: composición LR

La cadena de tiendas Ross Dress for Less, conocida por sus precios bajos y productos de calidad, se prepara para una de sus ventas más esperadas del año. La liquidación de 49 centavos se llevará a cabo el tercer lunes de enero, siendo el próximo evento el 20 de enero de 2025. Si deseas aprovechar al máximo esta oportunidad, aquí te contamos cuándo es el mejor momento para visitar sus locales.

Los lunes y martes son los días ideales para realizar tus compras en Ross Dress for Less. El primer día de la liquidación, los consumidores tendrán acceso a los artículos recién rebajados, lo que incrementa las posibilidades de encontrar descuentos significativos en una amplia variedad de productos. Desde ropa y muebles hasta artículos de cuidado personal y gadgets, las ofertas son variadas y atractivas.

Beneficios de la liquidación de 49 centavos en Ross Dress For Less

Además, es importante destacar que los martes son especialmente beneficiosos para las personas mayores de 55 años, quienes pueden obtener un 10% de descuento adicional en todos los productos, incluyendo los artículos en liquidación. Esta promoción está disponible a través del programa “Club de todos los martes”, al que los clientes pueden acceder registrándose en el mostrador de atención al cliente de la tienda.

La liquidación de 49 centavos en Ross Dress for Less no solo ofrece precios imbatibles, sino que también permite a los consumidores acceder a productos de calidad a una fracción de su precio original. Este evento anual se ha convertido en una tradición para muchos compradores que buscan maximizar su presupuesto. Con una amplia gama de productos disponibles, desde ropa hasta artículos para el hogar, es una oportunidad que no se debe pasar por alto.

Ross Dress For Less. Foto: USA News

Descuentos adicionales para mayores de 55 años

Para los adultos mayores, los martes son el día perfecto para visitar Ross Dress for Less. Al registrarse en el programa “Club de todos los martes”, pueden disfrutar de un 10% de descuento adicional en todas sus compras. Este beneficio no solo representa un ahorro significativo, sino que también fomenta un ambiente de compras más inclusivo y accesible para todos.

Tarjetas de crédito Ross: beneficios exclusivos

Ross Dress for Less también ofrece opciones de financiamiento a través de su Ross Credit Card y Ross Mastercard. La primera permite a los clientes obtener un 10% de descuento en su primera compra y un 5% de recompensa en todas las compras realizadas en las tiendas. Por otro lado, la Ross Mastercard ofrece beneficios similares, pero también permite realizar compras en cualquier lugar donde se acepte Mastercard, lo que la convierte en una opción versátil para los consumidores.

Expansión y futuro de Ross Dress for Less

A pesar de su éxito en el mercado físico, Ross Dress for Less aún no ha lanzado una tienda en línea, lo que limita su alcance a los compradores que prefieren las compras digitales. Sin embargo, la cadena sigue expandiéndose, con planes de abrir nuevas tiendas en Puerto Rico para 2025. Esto demuestra el compromiso de la empresa por ofrecer productos de calidad a precios accesibles en más localidades.

En resumen, si deseas aprovechar al máximo la liquidación de 49 centavos de Ross Dress for Less, planifica tu visita para el lunes o martes, especialmente si eres mayor de 55 años. No olvides considerar las ventajas de las tarjetas de crédito de la tienda para maximizar tus ahorros. ¡No te pierdas esta oportunidad única de hacer grandes compras a precios inigualables!