Por qué esta moneda de 10 centavos es la más buscada por los coleccionistas de EE. UU.: vale más de US$500.000

El mercado de la numismática en Estados Unidos ha visto cómo algunas monedas alcanzan valores sorprendentes, muy por encima de su valor nominal. Un claro ejemplo es una extraña moneda de 10 centavos de dólar acuñada en 1975 que ha llegado a valer hasta US$500,000. Esta rareza se ha convertido en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo, quienes buscan monedas con características únicas, como esta, que la hacen extremadamente valiosa y difícil de encontrar.

En el mundo de las monedas coleccionables, el valor no siempre está determinado por el metal o la denominación. A veces, los errores de fabricación pueden transformar una pieza común en una joya invaluable. A continuación, te contamos por qué esta moneda ha alcanzado un valor tan alto y qué la hace tan especial para los coleccionistas.

El mercado de monedas de colección en Estados Unidos es muy amplio y variado, con piezas que van desde centavos hasta monedas de oro. Foto: Ebay

¿Por qué vale tanto una moneda de 10 centavos?

El Roosevelt Dime, una moneda de 10 centavos fabricada en cobre-níquel, ha estado en circulación desde 1965. Sin embargo, la versión sin "S" de 1975 se destaca debido a un error de acuñación. Mientras que las monedas emitidas por la Casa de la Moneda de San Francisco normalmente llevan la letra "S", esta moneda particular carece de ella, lo que la convierte en una pieza extremadamente rara. Esta ausencia de la "S" es lo que eleva el valor de la moneda, transformándola en un objeto de deseo para los coleccionistas.

El diseño de la moneda presenta el rostro del presidente Franklin D. Roosevelt, junto con la inscripción "Liberty" en la parte superior y "In God We Trust" en la parte inferior. En el reverso, se aprecia una antorcha flanqueada por dos ramas, con la leyenda "United States of America" en la parte superior y "One Dime" en la parte inferior.

El valor de una moneda de colección puede variar considerablemente dependiendo de su estado de conservación, rareza y demanda en el mercado. Foto: Ebay

¿Por qué esta moneda es la más buscada por los coleccionistas?

El valor de la Roosevelt Dime sin "S" de 1975 ha ido en aumento debido a su rareza y a la alta demanda entre los numismáticos. Según el portal especializado Foronum.com, los precios de estas monedas varían según el estado de conservación, y pueden ir desde los US$40,000 hasta los US$800,000 en subastas y ventas privadas. Los principales factores que influyen en su alto valor incluyen: